'Pepu' Hernández: "La selección tiene que seguir tirando del carro, porque todos somos de la selección"

Archivo - November 12, 2019, Madrid, MADRID, SPAIN: The spokesman of the socialist group in the Madrid City Council, Pepu Hernandez, during the Presentation of the Davis Cup by Rakunten Finals 2019 of tennis at Caja Magica on November 12, 2019, in Madrid, - Europa Press/Contacto/AFP7 - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex seleccionador nacional de baloncesto masculino José Vicente 'Pepu' Hernández confesó que fue "emocionante" el encuentro con los 12 jugadores del Mundial de Japón 20 años después, expresó que "las medallas se pueden olvidar, pero no el "cómo", y defendió que "la selección tiene que seguir tirando del carro" del baloncesto español, porque, aunque "cada uno tenga su club, todos" son del combinado nacional.

"Ha sido emocionante, porque algunos no nos habíamos visto todos juntos. Hemos pasado un rato muy agradable recordando cosas interesantes. Se han dicho cosas muy bonitas. Pasaron cosas extraordinarias, lo más importante es que quede ese recuerdo, que a lo mejor no queda un recuerdo táctico, de victorias, sino que queda el recuerdo de lo bien que se lo pasó la gente, del comportamiento que tuvieron todos. Incluso algún amigo mío me dijo, 'de qué forma épica ganamos el Campeonato del Mundo'", señaló 'Pepu' a los medios desde el Meliá Castilla.

En el hotel de la ciudad madrileña se llevó a cabo el homenaje de la Federación Española de Fútbol (FEB) a aquella generación. "Me encanta que todavía me digan algunas veces, después de tanto pasado 20 años, 'qué bien lo pasamos aquel verano'. Eso a mí me emociona y me llega. Las medallas se nos pueden olvidar, pero no se nos olvida cómo las ganamos. Y yo creo que eso es algo que el recuerdo perdura mucho más", expresó.

"Ellos no saben que son especiales porque están en la selección, representan a todos los demás que juegan al baloncesto, chicos y chicas que juegan al baloncesto. Eso ya es una responsabilidad muy importante. Pero además es que se sintieron especiales y nosotros quisimos hacerlo así también. En todos los partidos todos los jugadores que estaban disponibles jugaron, excepto en uno. Y todavía el entrenador, que soy yo, se está preguntando por qué no salió Marc Gasol contra Argentina", señaló.

El técnico agradeció que los jugadores estén "devolviendo todo lo que el baloncesto les ha dado". "Es algo que a mí me produce una especial sensación, el tratar de devolver al baloncesto lo que el baloncesto nos ha dado, que hemos sido tan afortunados de vivir estos momentos", dijo.

"Yo creo que ha sido parte muy importante, siempre lo ha sido. Para mí fue una casi una obsesión, yo me quedaba como para atender a toda la prensa, que nunca había hablado de baloncesto. Y ha habido muchos medios que nunca habían hablado de baloncesto y para mí me parecía eso una situación muy importante, tratar de extender más el baloncesto. El número de licencias creció de una manera especial", afirmó sobre su célebre expresión 'BA-LON-CES-TO'.

Entonces, abordó la situación actual del baloncesto español. "No sé si todavía tenemos esa estructura que deberíamos de tener mucho más potente en las categorías de base y en nuestras canteras para asumir todas las jugadoras y jugadores que quieren jugar al baloncesto.

"La selección tiene que seguir tirando del carro, porque cada uno somos de un equipo, posiblemente, pero todos somos de la selección española. ¿Es obligatorio que gane? No, es obligatorio que tenga, yo lo quiero ver así, un espíritu especial, una forma de entender que no nos cada verano", agregó.

Con su expresión quería decir que "España juega al baloncesto de una forma distinta, con los nombres que haya". "No es malo hacer comparaciones, pero sí es cierto que queremos seguir viendo una selección no que gane, si gana mejor, pero sí que nos haga disfrutar y de la que nos sintamos orgullosos, como siempre lo estamos de nuestro baloncesto", zanjó.