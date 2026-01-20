Pere Romeu: "Entiendo que los equipos rivales salgan a defender"

Archivo - Pere Romeu, head coach of FC Barcelona looks on during the Copa de la Reina Quarter Final match between Madrid CFF and FC Barcelona at Fernando Torres stadium on February 12, 2025, in Fuelabrada, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona femenino, Pere Romeu, confesó este martes que los equipos "salgan a defender" ante el conjunto 'blaugrana', aunque avisó que el Athletic Club, su rival en la segunda semifinal de la Supercopa de España, "ha ido progresando mucho a nivel de resultados y partidos" esta temporada.

"El partido que hace el Athletic contra el Real Madrid es un partido que nosotros podemos tener como referencia. Durante el partido hacen un par de modificaciones y eso nos da algunas pistas sobre lo que pueden hacer en función del resultado. Es un equipo que durante el año ha ido progresando mucho a nivel de resultados y de partidos. Es un equipo muy joven, muy enérgico, que hace las cosas bien", analizó el técnico en la previa del partido de este miércoles (19.00) en Castalia.

Así se refirió al triunfo por 0-1 del conjunto vasco en Valdebebas, partido que han analizado para desarrollar un plan de partido "claro". "Llegamos muy bien, en un muy buen momento. Estas competiciones a un único partido siempre son exigentes, difíciles, porque da bastante igual la dinámica. Sabemos por dónde hacer daño, por dónde nos pueden ellos hacer daño. Si hacemos un buen partido, nos acercaremos seguro a la final", expresó.

"El Athletic es un equipo solidario. Es un equipo que cierra bien los espacios entre líneas, con ayudas, tienen buena densidad defensiva. Es un equipo contra el que hemos tenido problemas, porque sus centrales tienen mucha capacidad para rechazar balones aéreos. Tienen buena presencia para marcar, etcétera. Por lo tanto, es un equipo que se acaba encontrando", prosiguió.

Y es que Romeu entiende que los rivales defiendan "con un bloque bajo" y "mucha densidad defensiva" al Barça. "Entiendo que la gente no nos quiere permitir correr, que tengan el bloque muy estrecho y corto, que las delanteras defiendan más a mediocentros que a centrales. El Athletic te intenta sumar pases, y eso te permite presionar en algunas ocasiones y poder recuperar y atacar con el equipo rival abierto", comentó.

"Sabemos que en estos partidos, cuanto menos errores cometes, más cerca estás de la final. Nosotros hemos de hacer nuestro partido sin ningún tipo de miedo a morir con la pelota como lo estamos haciendo, sin ningún tipo de presión. Si hacemos el partido que toca, seguramente estaremos más cerca de merecer ganar, que es nuestro objetivo", defendió Romeu, que avanzó que Patri Guijarro ha vuelto "bien" de su lesión, aunque ha tenido "muchos meses de inactividad", por lo que verá mañana de "cuántos minutos dispone".