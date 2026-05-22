Pere Romeu: "Etiquetas fuera; humildad, trabajo y rendimiento"

Pere Romeu, head coach attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead UEFA Women Champions League 2025/26, Final football match against OL Lyonnes at Ciutat Esportiva Joan Gamper on May 19, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona, S - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona Femení, Pere Romeu, ha apelado este viernes a la humildad y al trabajo colectivo de cara a la final de la Liga de Campeones Femenina contra el OL Lyonnes, en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega), un duelo que prevé muy igualado y que cree que se resolverá por pequeños detalles entre los dos mejores equipos de Europa del momento.

"Etiquetas fuera; humildad, trabajo, trabajo en equipo y un buen rendimiento individual, que mañana seguro que será muy importante, para intentar levantar la Copa haciendo el mejor partido posible", afirmó Romeu en la rueda de prensa previa a la final.

Aseguró que el equipo está "muy feliz" de poder estar en otra final de la 'Champions'. "Nos enfrentamos a un gran equipo y los detalles van a ser muy importantes. Esperamos que caigan de nuestro lado. Tenemos un plan de partido muy definido y, si somos capaces de ejecutarlo, estaremos más cerca de conseguir nuestro objetivo", señaló.

Romeu insistió en alejar cualquier etiqueta de favoritismo. "Es una final y pasan muchas cosas. Lo del favoritismo os lo dejamos a vosotros. Mañana se enfrentan dos grandes equipos, con sus virtudes y sus defectos. Ganará quien consiga dominar más momentos del partido", resumió.

El técnico catalán explicó que la clave estará también en la capacidad de adaptación durante el encuentro. "Vamos con un plan de partido muy marcado y ellas también. Pero una final siempre presenta escenarios distintos. Hemos hablado mucho con las jugadoras sobre la importancia de llevar el partido hacia nuestro terreno y de estar preparadas para diferentes situaciones. Si llegas a una final sin haber contemplado escenarios alternativos, eso no te ayuda", argumentó.

En este sentido, considera que el equipo ha crecido notablemente durante la temporada. "Veo un equipo más maduro que el del año pasado y con una mayor capacidad para cambiar cosas durante los partidos. Hemos vivido situaciones complejas, con lesiones de larga duración de jugadoras muy importantes y con futbolistas jóvenes teniendo que asumir responsabilidades en escenarios muy exigentes. Todo eso nos ha hecho crecer muchísimo", afirmó.

Para Romeu, independientemente de lo que ocurra este sábado, la temporada ya deja motivos de satisfacción. "Soy consciente de que en el deporte muchas veces se juzga todo por el resultado de una final, pero para mí la temporada ha sido muy buena. Uno de los grandes premios que hemos tenido este año ha sido ver a jugadoras muy jóvenes asentarse en el primer equipo y competir en partidos de máximo nivel. Eso tiene un mérito enorme por parte del club, de las futbolistas y del cuerpo técnico", destacó.

También reivindicó la evolución de varias jóvenes canteranas y el trabajo colectivo realizado durante el curso. "Estoy muy contento de cómo hemos jugado esta temporada y de ver la progresión de muchas futbolistas. Habla muy bien del 'staff', pero sobre todo de las jugadoras con más experiencia, que han ayudado muchísimo a las jóvenes a crecer. Para mí eso también es un éxito".

Preguntado por el aprendizaje que le dejó la final perdida el año pasado, Romeu aseguró que el equipo llega ahora mejor preparado. "Una final nunca te garantiza nada, por muy bien que llegues. Pero prefiero llegar en un buen momento que hacerlo con dudas. Hemos crecido mucho a nivel competitivo y en nuestra capacidad de adaptarnos a los distintos contextos que aparecen durante un partido", comentó.

El técnico insistió en la importancia de entrar bien en el encuentro. "Hemos trabajado para salir muy fuertes desde el minuto uno. En una final es importante cometer los menos errores posibles al principio para asentarte bien en el partido. Si conseguimos dominar esos primeros momentos, estaremos más cerca de controlar el resto de la final, que es lo que queremos", apuntó.

Sobre el prestigio de ambos clubes y las múltiples estrellas que reunirán sobre el césped, restó importancia a los antecedentes. "Los premios individuales, los Balones de Oro o el palmarés están ahí porque se los han ganado. Pero mañana es una final. Si el rival fuera otro equipo, saldríamos exactamente con la misma ilusión, las mismas ganas y la misma humildad", valoró.

Romeu también habló de su reencuentro con Jonatan Giráldez, técnico del conjunto francés y antiguo entrenador azulgrana, del que fue su asistente. "Estoy muy ilusionado por enfrentarme a Jonatan. Durante el tiempo que trabajamos juntos me permitió participar mucho en la construcción del modelo de juego, en los planes de partido y en el día a día. Aprendimos cosas el uno del otro y estoy convencido de que ambos seguiremos creciendo como entrenadores", explicó.

Respecto al perfil del OL Lyonnes, rechazó reducirlo únicamente a su potencial físico. "Sería un error pensar que son solo un equipo físico. Son un equipo muy completo. Tienen capacidad para correr, para contraatacar y para imponerse físicamente, pero también muchas otras virtudes. Del mismo modo, nosotros somos mucho más que un equipo que quiere tener la posesión. Los dos conjuntos tenemos muchos recursos y por eso espero un partido muy disputado", indicó.

En cuanto al estado físico de Caroline Graham Hansen e Irene Paredes, confirmó que ambas evolucionan favorablemente. "Son dos futbolistas muy importantes para nosotras. Caroline está bastante bien y todavía nos queda este último entrenamiento. Somos optimistas con las dos", concluyó.