Pere Romeu, sobre las palabras de Toril: "Han alimentado todavía más nuestra motivación"

Pere Romeu, head coach of FC Barcelona, looks on during Spanish Super Cup 25, Supercopa de Espana, women football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Butarque stadium on January 22, 2025, in Leganes, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Pere Romeu, ha asegurado que las palabras del técnico del Real Madrid, Alberto Toril, quejándose de que habían tenido menos descanso para afrontar la final de la Supercopa de España de este domingo entre los dos equipos en Butarque, solo han "alimentado todavía más" la "motivación" de las jugadoras azulgranas.

"Hay cosas en la vida que son tan evidentes que no hay que remarcar constantemente. El equipo sabe perfectamente lo que se dijo, el equipo sabe perfectamente la normativa que hay, y el equipo solo ha alimentado todavía más esta motivación para el partido de mañana", declaró en rueda de prensa. "En una final no hay nada que nos pueda desviar el foco de atención", añadió.

En este sentido, recalcó que "la normativa es muy clara". "Si tú ganas la Copa, si tú ganas la Liga, tienes unos derechos que no pone el Barça, sino la Real Federación Española del Fútbol, que te dice que eres local y escoges el horario de entrenamiento. Si a nosotros nos toca viajar, creo que es bastante coherente escoger el segundo turno de entrenamiento, porque da algo más de descanso a nuestras jugadoras. Nosotros hemos tomado simplemente unas decisiones que nos tocan y ya está. Mañana haremos un buen partido", subrayó.

"Nosotros mañana vamos a demostrar en el campo que merecemos ganar este título y que vamos a hacer todo lo posible para merecer ganar este título. Si me preguntas, cuatro viajes en una semana al mismo destino no es lo más adecuado. Si me preguntas si me gustaría dormir en casa, me gustaría dormir en casa todos los días de mi vida. La situación se ha dado así, nosotras no nos desviamos del foco de atención, que es el partido de mañana, hacer un buen entreno hoy, que nadie se haga daño, que no haya problemas, coger sensaciones y mañana, a por el primer título de la temporada", prosiguió.

Además, explicó que "una final, sea contra el equipo que sea, es una motivación extra". "Estás a 90 minutos de un título, y si es contra el Real Madrid y en Madrid nos da más ganas de ganar. Sería mi primer título como primer entrenador, en la primera final que disputo, espero que sigan muchas más. Veo al equipo muy preparado, mentalmente muy motivado. Estoy convencido de que mañana haremos un buen partido", apuntó.

"Ganar títulos siempre te da un plus de motivación, un plus de confianza, un plus de ver que las cosas que se están haciendo van por el camino correcto. El fútbol es muy exigente, la gente no valora tanto todo lo que no sean títulos. Si seguimos en la línea que estamos haciendo de tener mucha posesión del balón, de tener muchas ocasiones de gol, eso nos acercará a ganar; ganar nos acerca al primer título de la temporada y eso es un plus de confianza para toda la plantilla y para lo que nos viene a lo largo de la temporada", continuó.

Por otra parte, el preparador catalán aseguró que suelen estar "bastante acertados" en los partidos contra el Real Madrid. "Hemos hecho buenos partidos anteriormente. Eso nos ayuda a saber que, haciendo lo que hemos hecho, seguramente estaremos próximos a volver a hacer un buen partido. Pero mañana es una final. Mañana serán 90 minutos seguramente diferentes y muy, muy, muy exigentes. El equipo está muy preparado para el partido de mañana", insistió.

"En los partidos que he tenido contra el Real Madrid, habitualmente el planteamiento del entrenador rival siempre ha sido de fuerzas similares. Nosotros siempre intentamos un par de variantes o un par de matices que nos hagan ser algo superiores, tener algo de ventaja en algunos espacios del campo. Me imagino un partido donde estaremos atacando a un equipo que inicialmente no creo que nos venga a buscar del todo, y nosotros debemos intentamos estar precisas en estas circulaciones iniciales", señaló sobre el planteamiento del equipo blanco.

Por último, Romeu habló del estado de forma de Alexia Putellas. "Alexia está haciendo una gran temporada, está teniendo un nivel de juego muy alto y muy bueno para el equipo. Para nosotros eso es muy positivo, porque es una jugadora que en todo lo que tiene que ver con el medio del campo hacia adelante es muy precisa, en el pase, en la finalización. Cuando nosotros tenemos un porcentaje de posesión elevado, tener jugadoras que son tan diferenciales en los metros finales, nos da mucho", finalizó.