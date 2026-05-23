Pere Romeu: "En los partidos grandes tienes que dominar distintos contextos"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del FC Barcelona Femení, Pere Romeu, ha indicado este sábado que "en los partidos grandes tienes que dominar distintos contextos", tras haber conquistado la Liga de Campeones con una goleada por 4-0 ante el OL Lyonnes en el Estadio Ullevaal de Oslo (Noruega).
"Superfeliz por el 'staff', por las jugadoras, por el equipo, por el club. Temporada brillante. Una grandísima final, somos merecedores de este título. Por esta parte supercontento. Y luego, en los partidos grandes tienes que dominar distintos contextos. Ellas nos querían venir a buscar, nos permitían mucho tiempo a Irene", se refirió a Paredes.
"En medio campo, si nos movíamos bien, teníamos algo de ventaja. Pero claro, esa ventaja te hacía atacar muy rápido, entonces parecían todo el rato ataques verticales rápidos. En la primera parte hemos tenido algunas situaciones difíciles. Damos a un penúltimo pase de atacar bien, lo hemos precipitado y hemos perdido el balón en esos metros finales", añadió Romeu en rueda de prensa tras la final de esta Champions League.
"En la segunda parte creo que lo hemos atacado bastante bien. Como digo, cuando nos ponemos 1-0 ellas quieren venir muy arriba, nos quieren venir a buscar. Nos toca dominar a través de construcciones bajas y, a través de ataques directos suyos, recoger segunda jugada y pasar a atacar. Y creo que eso nos ha abierto espacios para poder correr", dijo.
"No ha sido decisión nuestra como tal, sino el juego nos ha llevado a ello. Hemos terminado el partido con buenas conductoras de contraataque como Kika, como 'Aita', como Pina y grandes velocistas como Salma y Ewa", enumeró a varias de sus futbolistas clave durante el partido.
"Con el 1-0 a favor, hemos jugado muy bien el resto de la segunda parte. Ellas han hecho cambios y han querido ir a por el partido de forma muy rápida, eso nos ha juntado más en campo propio y nos ha sumado a más pasando a campo rival y ataques en ola, así que contento porque creo que tenemos mucho mérito en lo que hemos conseguido", repitió.
"Es muy injusto personalizar. Sí puedo decir que estoy supercontento y orgulloso de Ewa Pajor porque han sido muchas finales sin poder ganar y hoy ha podido ganar incluso con goles. Ella es fundamental para nosotros, es esfuerzo, juego, colectividad, pensar siempre en el equipo antes que en ella misma; y, aunque meta goles, si pudiese darlos, estoy convencido de que los daría antes de meterlos", apuntó sobre la polaca.
"Estoy supercontento porque la motivación como tal no viene de un día puntual. Tú no te levantas un día y estás motivado para hacer tu trabajo. La motivación de este equipo ha sido constante. ¿Por qué? Porque durante la temporada hemos tenido lesiones de gente muy importante, de bajas claramente sensibles, donde futbolistas que quizás no lo esperaban han tenido que dar pasos hacia delante", recordó.
"Y eso te va uniendo más como equipo porque ves que el equipo sigue teniendo una identidad, sigue compitiendo pese a tener futbolistas claramente importantes de baja. Creo que eso nos ha hecho muy fuertes mentalmente. Creo que el hecho de perder la temporada pasada quizás nos ha ayudado muchísimo a crecer y a seguir mentalmente fuertes. Queríamos claramente volver a levantar este título, así que creo que es un trabajo futbolístico y muy mental de toda la temporada y hemos seguido creciendo muchísimo durante toda la temporada a nivel competitivo", subrayó.
"Hablo en nombre del equipo, que para mí es lo más importante. Muy contento, muy orgulloso. Como he dicho antes, creo que hemos hecho cosas muy buenas durante toda la temporada. Es un premio al trabajo, al esfuerzo y al sacrificio diario. Hemos hecho una gran final, hemos hecho una muy buena Champions en general. El premio no es solo el título, sino el ver que hemos hecho que las futbolistas jóvenes entran en el campo y lo hacen bien", elogió Romeu la labor de sus pupilas más inexpertas.
"Las futbolistas con más experiencia ayudan a estas jugadoras jóvenes a que tengan estas experiencias tan marcadas. Así que creo que es un cúmulo de cosas, no solo el título, que nos hace sentir superorgullosos. Pero muchas cosas bien hechas esta temporada", concluyó el técnico culé.