Pere Romeu: "Sabemos que son 180 minutos, no se decidirá aquí en Madrid"

Archivo - Pere Romeu, head coach of FC Barcelona, looks on during the Spanish Women Cup, Copa de la Reina, Quarterfinal match between Real Madrid and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on February 05, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona Femení, Pere Romeu, dejó claro que la Liga de Campeones es "siempre exigente y dura" y por ello espera un partido complicado en la ida de cuartos de final de este miércoles ante el Real Madrid, frente al que deben ser "incluso mejores" que en los anteriores enfrentamientos de cara a pasar una eliminatoria que "no se decidirá" en el Estadio Alfredo di Stéfano.

"Estamos muy motivadas para este partido y por volver a la Champions, es una eliminatoria que nos hace especial ilusión y queremos hacer el mejor partido posible para llevar ventaja al Spotify Camp Nou. Será exigente y duro como lo siempre la Champions, que es una competición que nos ilusiona y motiva", señaló Romeu este martes en rueda de prensa en el Estadio Alfredo di Stéfano.

El técnico catalán fue preguntado por la "perfección" que había demandado su homólogo madridista, Pau Quesada, para tener opciones y recordó que "esto es la Champions". "Cuanto más perfecto eres, más cerca de merecer ganar estás, pero ni la perfección te da la clasificación directa. Respetamos al Real Madrid y a la competición, sabemos que son 180 minutos y que no se va a decidir mañana", advirtió.

"El Real Madrid va haciendo mejor las cosas cada temporada, invirtiendo más en fichajes, evolucionando, eso es una evidencia. Son cuartos de final de la Champions, e independientemente del rival, va a ser exigentes. Tenemos que hacer las cosas como en los últimos partidos contra ellas, que han sido muy buenas, pero que no sirve para nada. Hay que ser incluso mejores", remarcó Romeu.

Este reconoció que "siempre hay cosas que ajustar" en este tipo de partidos. "Hemos jugado tantas veces que hay situaciones distintas que tienes que modificar para ajustar. El Real Madrid nos ha venido a buscar arriba y tendremos más ataques en velocidad porque tendremos que superar esa presión, espero un partido similar al de la Copa de la Reina con ellas muy intensas en los primeros minutos y presionando arriba", advirtió.

"Si estamos precisas en salir de esa presión nos acercaremos a tener situaciones en ataque y espero un partido por su parte de ataques rápidos, son muy verticales y atacarán nuestra profundidad porque es una de sus virtudes. Eso ya lo hemos controlado y si lo volvemos a hacer estaremos cerca de hacer un buen partido, pero esto es fútbol y puede pasar de todo", añadió al respecto.

El entrenador del Barça aseguró que no habrá muchas sorpresas en la forma de jugar en su equipo pese a que tengan tres Clásicos seguidos en ocho días. "Si tengo una carta guardada, no lo voy a decir", apuntó con una sonrisa. "Ya sabéis como es nuestra identidad, que es dominar a través de la posesión e impedir su contragolpe, que es una de sus armas. Si tenemos todo esto bajo control, estaremos listas para hacer un buen partido", remarcó.

Finalmente, no dio pistas del once tras recuperar a una "jugadora importante" como Mapi León, que "viene de mucha inactividad, pero está disponible para jugar". "Ya decidiré. Camara ya ya ha demostrado que está más que preparada, de Marta Torrejón no tengo nada que decir, y a Adriana Ranera la hemos tenido que usar más en este tramo por las bajas, pero ha cumplido", sentenció.