Pere Romeu: "El total del partido es de clara superioridad"

Archivo - Pere Romeu, FC Barcelona - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, resumió la "clara superioridad" que vio sobre el Atlético de Madrid este sábado para conquistar la Copa de la Reina, a pesar de que las rojiblancas recortaron distancias en el segundo tiempo (3-1) y su equipo tuvo que ser más "práctico", pensando desde ya en la final de Champions.

"Hemos tenido una entrada muy buena, una primera parte rozando la excelencia. Hemos empezado muy bien la segunda parte y nos han hecho el gol. Aparte del gol, no han tenido casi ocasiones, lo hemos controlado bien. La balanza es muy positiva", dijo en rueda de prensa, elogiando a la MVP Claudia Pina.

El técnico azulgrana explicó que cambió de bandas a ella y a Salma Paralluelo sin que fuese "una novedad" y por "variar", contento porque "salió muy bien". Además, Romeu fue preguntado por la final del próximo sábado por la cuarta Champions del club azulgrana, contra el Lyon en Oslo, y por cómo llegará el equipo.

"Tenemos una semana por delante, Hansen entrenará, Paredes veremos cómo evoluciona y Aitana ya viene jugando minutos. Veremos cómo evoluciona todo, esperemos poder contar con todas en Oslo. Me imagino un partido muy físico contra el Lyon", afirmó.

"Nos van a querer hacer una presión muy agresiva, es un equipo con mucho recorrido. Nosotros deberemos tener mucho dominio para que no se vuelva un ida y vuelta. A nivel físico yo creo que el equipo está bien. Hemos rotado bastante esta temporada, juegue quien juegue creo que el equipo está en un buen momento", añadió.

Por otro lado, Romeu valoró en concreto la segunda parte de la final de Copa. "Estoy contento con el partido, una final cuando vas 3-0 y el equipo rival te mete el 3-1 es normal que el rival vaya a por el partido. Las árbitras no han pitado ni una falta a Pajor, es difícil tener continuidad. Hemos tenido capacidad de jugar directo. El total del partido es de clara superioridad. Después del gol hemos jugado más prácticas pero se ha jugado bien", explicó.

"Somos un equipo que atacamos mucho, nuestras centrocampistas tienen mucha capacidad de llegada, por lo que me cuadra que el gol esté muy repartido. Queremos buscar el gol constantemente", añadió, muy "agradecido" al Gran Canaria y con un récord histórico de asistencia en una final Copa de la Reina (26.093 espectadores). "Juguemos donde juguemos nos sentimos en casa", terminó.