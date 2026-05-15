Pere Romeu: "Vamos a salir con humildad para levantar la Copa"

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu - FCB

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, recordó que a su equipo le identifica "no dar nada por hecho" por lo que necesitarán un partido "impecable" y "con humildad para levantar" la Copa de la Reina este sábado en el Estadio de Gran Canaria contra el Atlético de Madrid, sin pensar aún en la final de la Champions.

"Estamos delante de dos semanas superimportantes. Son dos finales. Nos debemos centrar en la de mañana claramente, tenemos mucho respeto al Atlético por la cantidad de buenas jugadoras que tienen, por el juego, por la historia. Es un equipo agresivo sin balón. Mañana debemos hacer un partido impecable para conseguir el título, que es lo que todos queremos", dijo en rueda de prensa.

El técnico del Barça dejó claro que no tienen en mente la final de la siguiente semana por la cuarta Copa de Europa del club. "Yo creo que forma parte de nuestro trabajo. Algo creo que nos identifica es no dar las cosas por hechas. Vamos a salir con humildad para levantar la Copa de la Reina. Son dos finales seguidas pero si queremos centrarnos en lo que viene, nos alejamos del presente que es lo importante. Queremos ganar el título y luego ya nos centraremos en lo siguiente", afirmó.

Romeu analizó al conjunto rojiblanco como un equipo más potente en defensa y capaz de jugar mejor los espacios desde la llegada de José Herrera a su banquillo en enero. "El Atlético ha bajado un poco más el bloque, se hace fuerte en defensas bajas, tiene espacio para correr, tiene muchas delanteras para explotar la profundidad. Me imagino un Atlético fuerte en fase defensiva, que quiera buscar la contra. Hay que tener humildad para ser agresivas en la presión alta para tratar de recuperar el balón", dijo.

"Una final es algo muy emocional, lo que pase en los primeros minutos te puede condicionar. Es trabajo nuestro, como equipo, intentar ser maduros. Los primeros cinco minutos no nos deberían condicionar, y tratar de hacer 90 minutos buenos. Sabemos que nos vamos a encontrar un Atlético intenso, con mucha ilusión, pero nosotros tenemos un equipo muy agresivo, competitivo. Intentaremos hacer las cosas lo mejor posible", explicó.

Por otro lado, el técnico catalán fue preguntado por la posible entrada de Aitana Bonmatí en el once titular. "Está disponible. Ha tenido meses de inactividad, te condicionan. Ha venido entrando con normalidad en los partidos anteriores. Está totalmente disponible", comentó, destacando la importancia de la experiencia de su vestuario y cómo estas jugadoras han guiado a las nuevas jóvenes.

Además, Romeu se mostró contento con el momento de Salma Paralluelo y apuntó que ella y Claudia Pina son "dos perfiles distintos" que no le gusta comparar. "Para nosotros es un orgullo, una motivación. Llevo solo cinco años en el fútbol femenino y he visto una evolución. Allí donde vamos sentimos mucho apoyo, esperemos que mañana disfruten de una buena final", terminó, valorando la gran entrada que se espera en la feudo canario.