Pereiro: "Valverde no es el favorito número uno"

"Si fuera Pogacar Martínez González estaríamos encantados", dijo sobre el monólogo del esloveno en el reciente Tour

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exciclista Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia de 2006, confía en las opciones del español Alejandro Valverde en la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, pero afirmó que el jefe de filas del Movistar Team "no es el favorito número uno" pese a su buen papel en este curso.

"Alejandro tiene opciones donde salga. Va mejor en estos Juegos que en anteriores, pero creo que hay otros corredores con más opciones. España tiene un equipo compensado y Alejandro, si llega con los buenos, tiene opciones. No es el favorito número uno. No tenemos que tener la responsabilidad de ser el equipo a batir", manifestó en la renovación del acuerdo de Ecovidrio con La Vuelta.

Por otro lado, el Embajador de Ecovidrio dijo que "ojalá" Tadej Pogacar, reciente ganador del Tour por segundo año consecutivo, fuera "compañero" suyo y "español". "Ha gestionado la carrera perfectamente. Es un corredor que ha tenido a su favor esa Vuelta en la que se dio a conocer al mundo", señaló.

Pogacar, según Pereiro, ha abierto "mucho hueco" en la primera semana del Tour pese a no contar con un equipo como el INEOS. "Me parece que ha sido un Tour muy dinámico. Si fuera Pogacar Martínez González estaríamos encantados. Ojalá lo tengamos en La Vuelta. Lo único que pido es que el ganador se decida el último día. No soy capaz de dar un favorito. Todo el mundo tiene en la cabeza a Roglic, Pogacar y Bernal. Veremos si Roglic está a la altura de Pogacar", analizó.