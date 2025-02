Perry, MVP de la Copa de Las Palmas: "Unicaja es mi hogar y encima estamos ganando"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense del Unicaja Kendrick Perry fue elegido 'Mejor jugador' de la Copa del Rey 2025 celebrada en el Gran Canaria Arena, después de una exhibición en la final contra el Real Madrid, con 27 puntos y 32 de valoración.

Perry, que llegó a Málaga en 2022, fue todo desparpajo, pasión y acierto para liderar el triunfo de un Unicaja que alzó la segunda Copa en las tres últimas ediciones. En Badalona 2023, el cajista Tyson Carter fue el MVP. Perry sucede en el palmarés a un Facundo Campazzo que aspiraba al récord de tres galardones de Rudy Fernández, algo a lo que también optaba Sergio Llull.

Especialmente estelar fue el último cuarto de Perry, con 17 puntos para evitar cualquier intento de épica por parte del Real Madrid. El jugador de Unicaja ha promediado 14 puntos, 6,3 asistencias y 18 de valoración en la edición disputada en Gran Canaria. Perry había firmado un gran inicio de torneo con 12 puntos y 9 asistencias ante el Joventut y, en las 'semis', aportó 4 asistencias, 3 rebotes y 3 puntos ante La Laguna Tenerife.

La temporada pasada Perry fue designado MVP de la final de la Basketball Champions League en Belgrado y ahora añade otra mención individual a su palmarés, para ayudar al Unicaja a levantar la tercera Copa de su historia y el quinto título en dos años.

"Gracias a Gran Canaria. Ha sido una gran experiencia. Mostramos mucho carácter todo el fin de semana. Todo puede pasar en este torneo, estoy orgulloso del equipo, estar centrado y fuerte tres partidos", dijo el MVP de Las Palmas, antes de lanzarse en español a mandar un mensaje a los aficionados del Unicaja.

"A los aficionados de Málaga y la gente de Unicaja, les digo que muchas gracias por todo el apoyo, y quiero ganar más trofeos para este club y esta ciudad", apuntó en rueda de prensa. Perry quiso compartir el MVP con sus compañeros, un "equipo especial".

"Este equipo es muy especial. La manera cómo jugamos, no solo en Copa. Cada vez que ganamos hay un MVP distinto. Habla muy bien del grupo. Este MVP es parte de todo el equipo. Me gusta pensar lo que logramos como equipo. Hemos trabajo duro", afirmó, bromeando con que paga la pizza del vestuario.

Por otro lado, Perry confesó estar feliz de haber encontrado su "hogar" en el Unicaja. "El MVP me da confianza, pero no pienso en mi carrera. Sí he viajado mucho, pero quería encontrar un sitio donde encontrarme cómodo, donde fuera feliz, jugar un buen baloncesto. Me ha costado, pero 10 años después puedo decir que he encontrado un hogar y encima estamos ganando, logrando grandes cosas, estoy disfrutando el proceso. En el Unicaja veo que funciona", terminó.

--PALMARÉS DEL MVP.

Lugar Año MVP (equipo).

--------------------------------------------.

Las Palmas 1990 Mark Davis (CAI Zaragoza).

Zaragoza 1991 JUAN ANTONIO ORENGA (Estudiantes).

Granada 1992 John Pinone (Estudiantes).

A Coruña 1993 Joe Arlauckas (Taugrés).

Sevilla 1994 Velimir Perasovic (Taugrés).

Granada 1995 PABLO LASO (Taugrés).

Murcia 1996 JOAN CREUS (TDK Manresa).

León 1997 Andre Turner (Festina Joventut).

Valladolid 1998 NACHO RODILLA (Pamesa).

Valencia 1999 Elmer Bennett (Tau Cerámica).

Vitoria 2000 ALFONSO REYES (Adecco Estudiantes).

Málaga 2001 PAU GASOL (FC Barcelona).

Vitoria 2002 Dejan Tomasevic (Tau Cerámica).

Valencia 2003 Dejan Bodiroga (FC Barcelona).

Sevilla 2004 RUDY FERNÁNDEZ (DKV JOVENTUT).

Zaragoza 2005 JORGE GARBAJOSA (UNICAJA).

Madrid 2006 Pablo Prigioni (Tau Cerámica).

Málaga 2007 JORDI TRÍAS (Winterthur FC Barcelona).

Vitoria 2008 RUDY FERNÁNDEZ (DKV Joventut).

Madrid 2009 Mirza Teletovic (Tau Cerámica).

Bilbao 2010 FRAN VÁZQUEZ (Regal FC Barcelona).

Madrid 2011 Alan Anderson (Regal FC Barcelona).

Barcelona 2012 SERGIO LLULL (Real Madrid).

Vitoria 2013 Pete Mickeal (Barcelona Regal).

Málaga 2014 NIKOLA MIROTIC (Real Madrid).

Las Palmas GC 2015 RUDY FERNÁNDEZ (Real Madrid).

A Coruña 2016 Gustavo Ayón (Real Madrid).

Vitoria 2017 SERGIO LLULL (Real Madrid).

Las Palmas GC 2018 Thomas Heurtel (Barcelona Lassa).

Madrid 2019 Thomas Heurtel (Barcelona Lassa).

Málaga 2020 Facundo Campazzo (Real Madrid).

Madrid 2021 Cory Higgins (Bara).

Granada 2022 Nikola Mirotic (Bara).

Badalona 2023 Tyson Carter (Unicaja).

Málaga 2024 Facundo Campazzo (Real Madrid).

Las Palmas 2025 Kendrick Perry (Unicaja).