Peter Lim: "Con los valencianos al frente, el Valencia quebró"

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, ha lamentado las críticas que recibe por parte del valencianismo, que le da los "mayores dolores de cabeza", y ha recordaron que el club "quebró con los valencianos", además de reconocer que la entidad es un gran "activo" que le ha permitido tener "una red increíblemente buena de contactos".

"Tratan de que no le venda el club a nadie más que a ellos. Dicen 'somos valencianos, conocemos el club'. Pero con los valencianos, el club quebró, ¿no?", declaró en una entrevista con el periódico británico 'Financial Times'. "No quiero menospreciar al club, pero el Valencia tiene 102 años; ¿nunca ganó la Liga de Campeones y querían ganarla a toda costa? Tienen piedras en la cabeza", añadió.

El empresario singapurense, con una fortuna estimada en 2.700 millones de dólares según Forbes, reconoció que el club es "un activo trofeo" que le ha servido para hacer "una red increíblemente buena de contactos". "Puedo hacer 101 cosas para ganar dinero y dinero que creo que es lo que puedo controlar mejor. Es algo bastante bueno. Me despierto, soy dueño de un club de fútbol y veo qué pasa después. Nada más", manifestó.

"Una vez estábamos cenando todos los propietarios de clubes en una de las finales de la Liga de Campeones. Había jeques, reyes, mafiosos, negros, blancos y amarillos. Y estábamos hablando '¿por qué compraste ese jugador por tanto dinero?' Éramos como niños. Este deporte puede igualarlo todo", indicó.

Sin embargo, explicó que los aficionados valencianistas le han levantado "dolores de cabeza". "Tengo algo de compasión por los aficionados, pero entre nosotros y entre amigos siempre decimos que las cosas más pequeñas te dan los mayores dolores de cabeza", expresó.

Por último, Lim criticó el proyecto de la Superliga europea. "Ves la Superliga y es solo para que los grandes clubes sobrevivan, no les importan los aficionados. ¿Por qué? Porque tienes una audiencia de 100 millones de seguidores en Asia. ¿Han pensado alguna vez en los derbis locales, en el inconveniente de jugar el miércoles y que tenga que trabajar al día siguiente? No les importa", concluyó.