Peter Lim visita Valencia para supervisar las obras del Nou Mestalla

El máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim (centro), visitando las obras del Nou Mestalla junto al Director General del club, Javier Solís (izquierda). - VALENCIA CF

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, visitó este miércoles la ciudad de Valencia para reunirse con la directora de la Fundación VCF, Inma Ibáñez, y supervisar la evolución de las obras del Nou Mestalla, que se espera que estén terminadas para el inicio de la temporada 2027-28, según comunicó el club.

Lim pisó Valencia, tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para reunirse en persona con la Directora de la Fundación VCF, Inma Ibáñez, e inspeccionar el avance de las obras del Nou Mestalla, junto al CEO de fútbol, Ron Gourley; el director general del Valencia CF, Javier Solís; y el director de Operaciones e Infraestructuras del club, Christian Schneider

"En el Nou Mestalla, han podido ver toda la evolución de nuestro nuevo estadio, ya que, se encuentra en una nueva fase constructiva tras la finalización de la instalación del anillo de compresión y de los 50 pilares de acero S355 que sujetarán la gran cubierta del que será el estadio de fútbol más sostenible e innovador de España", relató el club sobre el singapurense, que está en Valencia siete años después de su última visita.