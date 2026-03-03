Piden 15 meses de cárcel para un aficionado que insultó a Marcus Rahsford en el Carlos Tartiere de Oviedo

Archivo - Estadio Carlos Tartiere. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado 1 año y 3 meses de prisión para un joven acusado de proferir insultos racistas contra un jugador del FC Barcelona, el inglés Marcus Rashford, durante el partido disputado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo el pasado 25 de septiembre.

Según el escrito de Fiscalía, los hechos ocurrieron sobre las 22.02 horas, cuando el acusado, nacido en 2007, gritó "negrata" de forma audible a un jugador de piel negra del equipo visitante que se disponía a realizar un saque de esquina, en presencia de otros espectadores y con evidente desprecio por su color de piel, generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca.

El insulto fue grabado por un asistente y publicado en la red social X, alcanzando a las 24 horas un total de 28.894.400 visualizaciones a través de distintas redes sociales y plataformas, además de periódicos, revistas, noticias en línea, televisión, radio, blogs, foros, Reddit, X, Google Plus, Youtube, Flickr, Foursquare, Mixcloud, Pinteres, Twich, Google Play, Tik Tok y podcasts, con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación del jugador.

La Fiscalía califica los hechos como delito de lesión de la dignidad por motivos racistas (art. 510.2.a y 510.5 del Código Penal) en concurso con delito contra la integridad moral (art. 173.1 CP), además de solicitar 2.880 euros de multa, inhabilitación para el sufragio pasivo, cuatro años de prohibición para actividades docentes, deportivas y de tiempo libre, e indemnización de 2.000 euros al jugador por daños morales.

Subsidiariamente, en caso de condena solo por delito contra la integridad moral, pide la misma pena privativa de libertad más prohibición de acceso a estadios de Liga, RFEF, UEFA y FIFA por más de cinco años, todo ello con costas procesales.