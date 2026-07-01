Pierre Oriola: "No valen las excusas, somos 14 y entre todos hay que sacarlo adelante"

Archivo - Pierre Oriola of Spain looks on during the Tokyo 2020 Challenge preparatory basketball match played between Spain and Iran at Wizink Center on July 05, 2021 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pívot del BAXI Manresa Pierre Oriola defendió este miércoles que "no valen las excusas" respecto a las posibles diferencias de ritmos dentro de la selección española, porque son "14 y entre todos hay que sacarlo adelante", al mismo tiempo que aseguró que confía en la "calidad" y el "talento" de la plantilla elaborada por el seleccionador, Chus Mateo.

"No valen las excusas de que llevo tiempo sin competir o que no estoy tan en forma como otros, porque al final las otras selecciones también están con este problema. Es verdad que algunas han podido disputar algún amistoso y esto siempre ayuda, pero nosotros tenemos talento, calidad, jugadores que con sus equipos son muy importantes y hay que aprovechar esto", reconoció Oriola desde la Caja Mágica en la previa de duelo de clasificación al Mundobasket 2027 ante Dinamarca en el recinto madrileño.

El pívot consideró esta la 'ventana' "más difícil" y "muy extraña" por los diferentes ritmos de competición de la plantilla y el poco tiempo que disponen para adaptarse al "trabajo táctico y técnico" de Chus Mateo. "Hay que adaptarse a ello, unirse lo más rápido posible y entender lo que quiere Chus para el grupo. Somos 14, entre todos hay que sacarlo adelante", reiteró.

Con la mirada puesta en el partido ante Dinamarca de este jueves, el jugador español sabe la importancia de pasar a la siguiente fase con las "máximas victorias posibles". "Este es el objetivo, intentar ganar a Dinamarca, hacer un buen partido, seguir con el crecimiento del grupo", reconoció.

"Creo que lo importante es saber de la importancia de intentar pasar 6-0 a la siguiente fase, con un colchón por cualquier cosa que pueda pasar. El grupo es consciente de ello y está preparado para hacerlo", concluyó.