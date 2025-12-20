El piloto Juan Cruz Yacopini, campeón del mundo de Bajas, en estado grave tras sufrir un accidente

Archivo - January 4, 2025, Bisha, Saudi Arabia: YACOPINI Juan Cruz (arg), Toyota, Overdrive Racing, FIA W2RC, Ultimate, portrait during the Stage 1 of the Dakar 2025 on January 4, 2025 around Bisha, Saudi Arabia - Europa Press/Contacto/Julien Delfosse - Archivo

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto argentino de rallys Juan Cruz Yacopini (Toyota Gazoo Racing), vigente campeón del mundo de Bajas, sufre un politraumatismo grave con shock medular después de lanzarse al agua en una zona de poca profundidad en el dique de El Carrizal, en la provincia argentina de Mendoza, ha informado este sábado el periódico Clarín.

Según explica el medio argentino, Cruz, de 26 años y que estaba empezando a prepararse para participar en el Rally Dakar 2026 con el equipo Toyota Gazoo Racing, navegaba junto a amigos en una lancha por el dique cuando decidió lanzarse al agua; la poca profundidad de la zona le hizo impactar con el fondo.

Los presentes le trasladaron de urgencia a un punto de encuentro donde le esperaba una ambulancia, que le trasladó al hospital. Durante ese viaje al centro hospitalario, el mendocino sufrió una parada cardiorrespiratoria, aunque los profesionales médicos consiguieron estabilizarle.

En el Hospital Alfredo Ítalo Perrupato de San Martín le diagnosticaron politraumatismo grave y shock medular, y desde allí se le trasladó a la Clínica de Cuyo de la misma localidad. Cruz permanece ingresado allí en estado grave.

Cruz participó en cinco ediciones en el Rally Dakar y en 2025 consiguió su mejor posición, séptimo en la categoría de coches, junto al copiloto catalán Dani Oliveras. También este año, se coronó campeón del Mundial de Bajas Cross-Country de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).