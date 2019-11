Piqué: "El Barça y la Davis no son incompatibles"

Publicado 23/11/2019 16:02:04 CET

"Sé que el día que falle me voy a llevar muchos palos, pero soy insensible a eso"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado que estar concentrado en el equipo y llevar la organización de la Copa Davis "no" son actividades "incompatibles", y se ha mostrado convencido de que el día que falle le van a dar "muchos palos", aunque es algo que no le preocupa porque se ha vuelto "insensible".

"Es parte del circo. Creo que lo que hagas fuera del terreno de juego es tu vida privada. Tenía ganas de organizar la Copa Davis y me ha salido bien. Lo más importante para mí es jugar y salir al terreno de juego a hacerlo lo mejor posible para que el equipo gane. Luego, voy a tener mis otras cosas y espero que la gente lo acepte, o al menos lo respete", señaló en declaraciones a Movistar LaLiga.

En este sentido, el central azulgrana aseguró que sus dos ocupaciones no son "incompatibles", después de acudir todos los días a la Caja Mágica, donde se están disputando las Finales de la Copa Davis. "Hay gente que pueda pensar que no es lo mejor, pero yo sé qué es lo mejor, lo que me puede afectar y lo que no. Sé que puedo hacer las dos cosas porque no son incompatibles, ni mucho menos", indicó.

"Sé que el día que falle o el día que el Barça pierda me voy a llevar muchos palos, pero he llegado a un punto de mi vida en el que soy bastante insensible a todo ello, y por mucho que la gente diga o haga mucho ruido voy a intentar hacerlo lo mejor posible y sentirme orgulloso de lo que hago", prosiguió.

En otro orden de cosas, Piqué reconoció las dificultades que han tenido este sábado en Butarque para ganar (1-2). "Venir aquí siempre es complicado, más con las condiciones de hoy; hacía viento, el campo no estaba muy bien, hacía sol... Sabíamos que no teníamos excusa y que teníamos que venir aquí a ganar porque lo necesitábamos para mantenernos arriba. Después de ganar al Celta antes del parón, ganar aquí nos daba más moral si cabe para afrontar esta semana en la que tenemos partidos muy importantes", subrayó.

"Probamos variantes. Se han encerrado muchísimo atrás y a partir de ahí necesitábamos tener gente arriba para generar ocasiones de gol. Nos han metido el primer gol, pero hemos seguido insistiendo. Era difícil jugar, pero a base de insistir y de intentar jugar en su área hemos conseguido hacer los dos goles", continuó.

Por último, incidió en el hecho de que sufrir lejos de tu campo "es lo más normal del mundo". "Fuera de casa siempre cuesta más que en casa. Te tienes que adaptar, y en eso estamos. A medida que vayamos ganando partidos, vamos a ir cogiendo más confianza", finalizó.