Piqué: "Hemos perdido una oportunidad importante de dar un golpe encima de la mesa"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista catalán Gerard Piqué, defensa del FC Barcelona, afirmó este domingo que él y sus compañeros habían "perdido una oportunidad importante de dar un golpe encima de la mesa", tras perder por 2-0 el Clásico frente al Real Madrid durante la jornada 26 de LaLiga Santander.

"Creíamos que podíamos sacar un buen resultado de aquí. Enla primera parte hemos controlado el partido y ellos transmitían muy malas sensaciones. Te diría que era de los peores Madrids [sic] que me he encontrado desde que he venido al Santiago Bernabéu", comentó Piqué ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Pero no lo digo como una crítica al Madrid, aquí cada uno tiene sus problemas y nosotros no es que estemos muy, muy bien. Lo digo porque creo que hemos perdido una oportunidad importante de dar un golpe encima de la mesa", matizó al respecto.

"En la segunda parte hemos perdido el control, hemos empezado a perder balones en nuestro campo, a jugar mucho en nuestro campo más que en su campo y eso al final... Pues te meten ahí atrás y en cualquier jugada puedes encajar. Y en una jugada desgraciada, en la cual toco la pelota, nos meten el gol", relató.

"Una oportunidad perdida porque en la primera parte, si hubiéramos aprovechado varias que hemos tenido, nos podríamos haber ido por delante en el marcador y ellos no transmitían las mejores sensaciones", prosiguió el central culé.

"En la primera parte, viendo las sensaciones que ellos transmitían y que nosotros teníamos pleno control del partido y de la posesión, si hubiéramos aprovechado una o un par, nos habríamos puesto por delante y para ellos habría sido una montaña", elucubró Piqué.

"En la segunda parte, los hemos dejado crecer a base de pérdidas nuestras. Un partido del que obviamente ellos salen muy reforzados y nosotros tocados, pero no hundidos. Sabiendo que hay margen de mejora y creo que con nos alcanza para ganar la Liga si hacemos las cosas bien hasta el final, pero hay que hacerlas bien y quedan jornadas para ello", concluyó el central blaugrana.