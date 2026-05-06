Piqué, inhabilitado dos meses y sancionado seis partidos por su actitud con los árbitros tras el Andorra-Albacete

Archivo - Gerard Piqué, en una imagen reciente - KINGS LEAGUE - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó este miércoles con seis partidos y dos meses de inhabilitación por su forma de actuar con el cuerpo arbitral tras el partido del pasado fin de semana entre el FC Andorra, al que avisa de un próximo castigo en forma de pérdida de puntos tras lo sucedido, y el Albacete Balompié.

El acta arbitral recogió que Gerard Piqué se dirigió al colegiado "realizando objeciones de carácter técnico" en relación con su actuación que trajo mucha polémica y una serie de "conductas" del exfutbolista y otras personas del FC Andorra que "reflejan la comisión de diversas infracciones".

En el caso individual del exjugador, aclaró que el FC Andorra le comunicó "al inicio de temporada que no ostentaba cargo orgánico formal en el club", pero que su "actuación" durante la temporada y "la permisividad del club con sus acciones han atestiguado la existencia de indicios suficientes para revisar ese criterio".

Disciplina apuntó que tras comprobar las actuaciones del exjugador ha concluido que "ejerce de facto funciones de dirección en el FC Andorra, con independencia de la denominación formal que el club le atribuya", por lo que "queda sujeto a la potestad disciplinaria de la RFEF".

Así, dado que el acto describe que Piqué "se dirigió hacia el árbitro en actitud amenazante, persiguiéndole a escasos centímetros de su cara a lo largo del túnel mientras protestaba su actuación" y usando un "tono intimidatorio", Disciplina decide suspenderle con seis partidos.

Además, Piqué continuó dirigiéndose "al equipo arbitral de forma continuada" durante su llegada al parking y con expresiones con "contenido intimidatorio, en un espacio público y con el equipo arbitral bajo escolta policial", lo que denomina "actos notorios que atentan contra la dignidad y el decoro deportivos" que recoge el Código Disciplinario.

Para el organismo, la expresión 'En otro país os reventarían' que dijo el exjugador según el acto, tiene un componente "veladamente coactivo, lo que justifica la imposición de la sanción por encima del grado mínimo" y que se imponga una inhabilitación durante dos meses.

Igualmente sanciona al delegado Cristian Lanzarote con tres partidos y dos meses de suspensión, al director deportivo Jaume Nogués con seis partidos e inhabilitación por tiempo de dos meses, y al presidente Ferrán Vilaseca con cuatro meses de suspensión.

Por otro lado, en cuanto al FC Andorra, Disciplina deja claro que "a lo largo de la presente temporada, se han venido reproduciendo hechos de análoga naturaleza a los consignados en este acta" que le exigen actuar "con contundencia, pues alcanzan sobradamente la calificación de actos violentos", y que el conjunto andorrano "ha incurrido en el incumplimiento consciente y reiterado de las obligaciones reglamentarias consistente en la limitación del acceso a la zona de vestuarios y accesos al terreno de juego a las personas no autorizadas por la normativa federativa".

En este sentido, le había advertido "expresamente" tras la jornada 19 de futuras sanciones, resaltando que la presencia de Piqué en la zona de vestuarios tras el descanso "sin ser persona permitida por la normativa federativa de aplicación, constituye un episodio más de este patrón reiterado, que no puede sino interpretarse como un incumplimiento consciente" del Código Disciplinario y tratarse "como infracción grave".

Por ello, le impone al club "multa de 1.500 euros y clausura parcial del recinto deportivo por tiempo de dos partidos, limitada a la zona del Palco Presidencial y sus dependencias VIP anejas, por ser presumiblemente la ubicación habitual de quienes han protagonizado los incidentes recogidos en el acta".

"Este Comité advierte expresamente al FC Andorra que, de reiterarse el incumplimiento de las obligaciones reglamentarias, valorará la imposición de la sanción de deducción de tres puntos en la clasificación final", avisa el organismo.