Piqué: "Aunque ir a los Juegos fuera una de mis ilusiones, no me gustaría mostrarlo en público"

Fútbol.- Piqué: "Aunque ir a los Juegos fuera una de mis ilusiones, no me gustar

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Gerard Piqué ha negado que vaya a mostrar "en público" si es o no es una de sus "ilusiones" el hecho de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, alimentando ese misterio a pocos días de que la Caja Mágica acoja las Finales de la Copa Davis, cuyo nuevo formato ha diseñado su empresa Kosmos Tennis.

"No me quiero pronunciar al respecto porque hay un entrenador, que hace una convocatoria. Aunque fuera una de mis ilusiones, no me gustaría mostrarlo en público porque creo que no toca. Si me hace ilusión o no, hablaría con él y le haría ver que a mí me gustaría ir", ha comentado Piqué este jueves en 'El Partidazo de COPE'.

En plena promoción por el nuevo formato de la Copa Davis, el jugador del FC Barcelona ha vuelto a ser preguntado por la posibilidad de que acuda a Tokyo 2020 como uno de los mayores de 23 años. "No lo sé, queda mucho. De poder ser, puede ser porque la ley lo dice así. A partir de ahí, no cierro ninguna puerta", ha matizado.

Además, Piqué ha charlado sobre su adiós a la selección española, pero desligándolo de la actualidad política por la que atraviesa el país. "Por un lado, que gane el mejor; y, si me pongo del lado patriótico, te diría que gane España", ha vaticinado.

"He defendido los colores de la selección desde los 16 hasta los 31. Yo me pongo las manos en la cabeza cuando la gente puede de dudar de cosas tan básicas. Otra cosa es hablar del derecho a decidir, eso es una cosa distinta y no va ligada a lo que muchos creen. Creo que nadie puede dudar de mi compromiso", ha indicado al respecto.

"Yo intento hacer lo que me apetece, no sentirme obligado a hacer lo que no me apetece", ha admitido sobre su ausencia prolongada en la 'Roja'. "El día que no me apetezca jugar al fútbol, lo dejaré; no intento ligarme a nada ni sentirme ligado a nada", ha reiterado.

"Lo de lo silbidos son modas. Unos silban y otros les siguen, y esto es moda. Eso eran minutos y minutos en la tele, y que la gente consumía. Decidí irme porque creía que tocaba, porque acababa un ciclo con la selección", ha aseverado el central catalán.

Sin entrar en polémicas por el horario en el que se jugará el Clásico, a las 20.00 horas del miércoles 18 de diciembre, Piqué ha subrayado que "no hubiera pasado nada" por disputarlo cuando estaba previsto en octubre. "Y estoy convencido de que no va a pasar nada el 18 de diciembre", ha insistido.

Por otra parte, ha negado que esté viendo con nervios las Finales de la ATP, que se celebran en Londres (Reino Unido) y cuyo esfuerzo físico pone en jaque la presencia de las grandes estrellas del circuito tenístico internacional en la inminente Copa Davis.

"Sabemos que esto puede pasar, las lesiones en el mundo del deporte pasan. Nosotros queremos que los aficionados puedan gozar del mejor espectáculo", ha asegurado. "Es una posibilidad, es algo que siempre está encima de la mesa. Pero ya lo sabíamos desde hace muchos años, es algo incontrolable", ha concluido el fundador de la empresa Kosmos.