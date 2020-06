Piqué: "Me rompí la cara por España, viva el Rey!"

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha recordado las vivencias del Mundial 2010 que conquistó con la selección española en Sudáfrica, donde se lo pasó muy bien y donde tuvo más de un percance físico, empezando por la ceja abierta ante Suiza en el primer partido.

"Hombre, no lo hice expresamente, no me hizo ninguna gracia. Pero sí: me rompí la cara por España, viva el Rey! Ala, ya tienes el titular", apuntó irónico en una entrevista para el diario catalán L'Esportiu.

Fue en el partido inaugural, en la derrota contra Suiza (0-1), cuando a Piqué le abrieron la ceja. "Fue un golpe duro perder un partido así, pero nos recuperamos pronto. En un Mundial no puedes tener un mal día y aquel partido lo jugamos bien, dominamos y en la primera que tuvieron, un rebote estúpido y gol", recordó también sobre aquel partido.

"En el primer partido me abren la ceja, en el segundo el labio, y al cabo de dos días, en un entrenamiento, me dan un pelotazo en la boca y me abren de nuevo el labio. Recuerdo a Vicente del Bosque diciendo: 'Pero qué mala suerte que tiene este chico'", rememoró.

Piqué, que entonces tenía apenas 22 años, aseguró que su objetivo en Sudáfrica era "pasarlo de puta madre" y confirmó que disfrutó "muchísimo". Un Mundial en el que, además de ganar el torneo, empezó su relación sentimental con la cantante Shakira. "Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí el amor de mi vida", celebró.

Sobre aquella selección española, destacó el buen rollo y que no había un único jugador estrella. "Aquella selección es el mejor ejemplo que por encima de un crack siempre está el equipo. No teníamos un líder, pero estaban Iker, Xavi, 'Puyi'... Entre ellos tres, que eran los veteranos, se lo trabajaban, pero no había un líder. Y sí buen rollo", reconoció.

En un equipo con mucho peso del Barça que había ganado el triplete en 2009, cree que sería "injusto" decir que los blaugranas llevaron el peso del triunfo. "Éramos muchos, pero sería injusto ignorar a Iker, Sergio Ramos, Villa, que entonces creo que jugaba en el Valencia e hizo cinco goles. Es verdad que éramos mayoría, que Xavi tenía mucha influencia en el juego, pero siempre he pensado que teníamos de todo", argumentó.

En cuanto a la final, donde superaron a Holanda con gol de su entonces compañero Andrés Iniesta en la prórroga, recuerda que fue "disputada". "Recuerdo el gol, creo que con Andrés rematamos todos! Y luego las ganas de que acabara el partido", manifestó.