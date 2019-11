Publicado 24/11/2019 14:34:48 CET

Tenis/Davis.- Piqué: "No me preocupa para el futuro el tema de los horarios"

El presidente de Kosmos, Gerard Piqué, se mostró "muy feliz" por un "éxito absoluto" en la organización de las Finales de Madrid, una nueva Copa Davis que demostró que tiene el "alma" de una competición centenaria, al tiempo que reconoció cosas a mejorar, como "el tema de los horarios", y recordó que piensan seguir hablando con la ATP para tener un solo Mundial de tenis.

"Cuando empezamos el proyecto lo que queríamos era que los mejores jugadores estuvieran en la competición, lo segundo era traer el interés de los sponsor, que hace un año había cuatro y ahora hay 11. Hemos atraído el interés de todo el mundo, con impacto en diferentes países. El lema era 'competición nueva, el mismo alma'. Lo mejor que podemos sacar de este año es el alma", dijo en rueda de prensa este domingo en la Caja Mágica.

"Cómo los jugadores han llorado con la derrota como Serbia, perdiendo en el último 'tie-break', o con qué pasión han celebrado como Canadá el pase a su primera final. Este tipo de emociones son muy necesarias y tenemos que preservarlas. Estoy muy feliz de que haya sido así y emocionado de trabajar para el año que viene organizar un evento mayor y mejor", añadió.

A pocas horas de la final de la nueva Davis, Piqué y el presidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF), David Haggerty, comparecieron ante los medios para un primer balance de la competición. Una Davis de una semana, con 18 equipos, series a tres partidos de tres sets, con un dobles muy decisivo. La mayor crítica estos días fue las muchas jornadas que terminaron de madrugada.

"En líneas generales creo que ha sido un evento único y estamos muy felices desde Kosmos y ITF. Ha sido un éxito absoluto. El tema de los horarios lo vamos a trabajar para que el año que viene sea mejor. Solo tenemos una semana y hay muchos partidos, lo tenemos que comprimir. La mayoría de los jugadores te dirá que han tenido una experiencia inolvidable y eso es con lo que me quedo", dijo.

"Es la primera vez que hacemos el evento, sabíamos que iban a pasar distintas cosas. No se puede planear todo a la perfección y para el año siguiente estamos pensando quizá una cuarta pista, empezar los partidos antes, menos descanso entre partidos. Hay distintas maneras y no me preocupa para el futuro el tema de los horarios", añadió.

El jugador del Barça, que con su empresa se asoció hace un año con la ITF para un cambio histórico en la Davis, desarrolló la idea de una cuarta pista. "Estamos pensando las dos opciones, jugar en el WiZink y construir otra pista. Lo importante es la opinión de los jugadores. Veremos. Hay varias opiniones para poder solucionar el tema de los horarios. No me preocupa exceso, es algo fácil de solucionar", afirmó, de cara al segundo año en Madrid.

"Había mucha gente esperando ver cómo iba el primer año y ya decidir para el próximo. Había pistas que no estaban llenas pero han viajado aficionados de todos los países y para el próximo año queremos atraer más gente. Ahora ya saben la atmósfera que se puede crear", añadió sobre las pistas que se vieron vacías. También reconoció problemas en la aplicación y en la web, y anunció muchas ofertas, como la propia Madrid, para acoger el torneo.

"UN SOLO EVENTO Y PONERLO EN SEPTIEMBRE"

Piqué se refirió además la imposible coexistencia de varios torneos similares en estas fechas, como la Laver Cup, la Davis y la ATP Cup que se estrenará en enero. "Es algo que está en la mesa. Esperamos poder sentarnos de nuevo con la ATP, estamos abiertos a hablar y hacer una competición única y en el mejor sitio del calendario. Nadal y Djokovic han expresado que quieren lo mismo, un solo evento y ponerlo en septiembre, en dos semanas", dijo.

"Es lo que queremos lograr nosotros desde el día uno. No tiene sentido tener dos competiciones muy iguales. Volveremos a hablar con la ATP y en los próximos meses esperamos poder anunciar algo", añadió. En ese sentido, David Haggerty también dejó la opinión de la IFF. "La Davis tiene 119 años de historia, el calendario es el desafío, pero solo podemos controlar lo que podemos controlar, que es la Davis", afirmó.

"La Copa Davis de 2019 ha sido un éxito, historia e innovación. El cambio era necesario para que la competición prosperase. Los jugadores pidieron el cambio y nosotros escuchamos. Introducimos los cambios para hacer lo mejor para jugadores, naciones, sponsor y aficionados. Hemos escuchado el orgullo y la emoción de los jugadores esta semana, la Copa Davis crea héroes nacional e internacionales. Es el Mundial del tenis, una Davis fuerte es un futuro fuerte del tenis", dijo el presidente de la ITF.