Piqué: "Si el miércoles le damos la vuelta, la temporada cambia por completo"

El central tiene hablado con Koeman su "minutaje"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El central de FC Barcelona Gerard Piqué celebró el gran partido de su equipo este sábado ante el Sevilla (0-2), para irse con buenas sensaciones y ver claro que "hay Liga", y afirmó que si el miércoles dan la vuelta a la semifinal de Copa del Rey también ante el equipo andaluz, "la temporada cambia por completo".

"Hay liga, seguro que sí. Hasta que no sea matemático y queda mucho, hay Liga, se han visto cosas mucho peores. El equipo a pesar de esos dos partidos que no dimos la talla, llevábamos un 2021 en el cual se puede confiar, el partido de hoy lo demuestra", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Piqué apuntó además a la vuelta de semifinales de Copa ante el Sevilla como clave, si remontan el 2-0 de la ida. "Si el miércoles le damos la vuelta, la temporada cambia por completo. Nos metemos en una final de Copa, en la Liga estamos totalmente vivos. Es eso, buscar la vida y la esperanza para un equipo como el Barça luchar por los títulos", apuntó, al tiempo que explicó que tiene hablado con Ronald Koeman el "minutaje" tras la lesión.