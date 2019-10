Piqué: "Tenemos la competición que soñábamos cuando empezamos"

Publicado 31/10/2019 1:00:40 CET

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué se mostró encantado en la cuenta atrás para la nueva Copa Davis, que se celebrará en Madrid, ciudad donde siempre se ha sentido "respetado" pese a una rivalidad "al límite" en ocasiones, con un formato y un nivel "soñado" cuando iniciaron el proyecto.

"Se ha vendido como que los tenistas han dicho que ha venido un futbolista a cambiar y no, hemos venido nosotros, gente con el mundo del deporte y que entendemos al jugador", indicó en declaraciones a El Larguero este miércoles, donde también repasó otros temas.

Sin embargo, Piqué acudió a la entrevista como presidente de Kosmos, empresa que se quedó la Copa Davis en un acuerdo por 25 años con la Federación Internacional de Tenis (ITF). "La Copa Davis veía que se estaba devaluando, que estaba muy desconectada", afirmó.

"Una competición con 119 años de historia me planteé la posibilidad de intentar cambiarlo. Soy descarado y me fui a sentarme con el presidente de la ITF. Nadie daba un duro por nosotros y al final convencimos a la mayoría", añadió.

Piqué explicó que la intención es que el torneo, que se disputa del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica, se mueva de la capital después de dos años, aunque esté encantado con la elección de Madrid, por múltiples razones como las instalaciones de pista cubierta.

"Dentro de la rivalidad cuando me pongo la camiseta del Barça, que la he llevado al límite y a veces me he pasado, me saco la ropa de mi trabajo que es jugar al fútbol y paso a ser una persona normal de la calle. Yo lo entiendo distinto, paso por Madrid mucho tiempo, y nunca he tenido una mala palabra. A la cara siempre me ha respetado mucho la ciudad de Madrid y lo he agradecido", indicó.

Piqué reconoció que sigue atento la andadura de Rafa Nadal por el Masters 1.000 de París y lo hará en Londres, sin querer ni mencionar una posible lesión de última hora. "Es mejor no pensarlo. En el deporte, las lesiones son algo que pasa, pero este año ha estado muy bien, a un nivel pletórico. Luego tiene Londres y España no juega hasta el 19, el martes contra Rusia", dijo.

Además, fue preguntado por el cruce de declaraciones con Roger Federer. "Siempre he intentando respetar los paso a seguir. Empezamos hablando con su agente la opción de invitar a Suiza, le escribimos una carta formal y luego me sorprendieron las declaraciones. Ellos tienen la Laver Cup que es en septiembre y ven la Davis como competidora", indicó.

"Federer es un gran jugador, muchos lo consideran el mejor de la historia. No sé si jugará la Davis alguna vez, haremos lo posible para que la juegue, pero si no lo hace yo estoy encantado por los que la juegan. Tenemos la competición que soñábamos cuando empezamos", añadió, contento por el nivel de cada país, antes de hablar de su empresa Kosmos.

"Hay más proyectos dentro de Kosmos, en el fútbol también. Hemos ayudado a que se hablara entre los saudíes y la Federación, ahora estamos fuera. El fútbol español lo conocemos muy bien", desveló, poniendo a su empresa en el marco de la nueva Supercopa y en posibles nuevos proyectos en el fútbol español.

En más temas de actualidad, Piqué explicó que no hubiera cambiado de fecha el Clásico. "No hacía falta. Yo desde que tengo sentido común en España no ha habido nunca violencia en un estadio. Cada uno tiene su opinión. Que se sienten a la mesa y negocien, que hagan política", finalizó.