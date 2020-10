Pirlo, a la espera del PCR de Ronaldo: "Tras 15 días no le será fácil jugar"

Fútbol/Champions.- Pirlo, a la espera del PCR de Ronaldo: "Tras 15 días no le se

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Juventus, Andrea Pirlo, ha reconocido que está pendiente del último resultado del test PCR al que se ha sometido Cristiano Ronaldo, que contrajo el virus, para saber si podrá contar con él o no de cara al partido de 'Champions' frente al FC Barcelona, este miércoles en Turín.

"Esta noche tendremos el resultado definitivo. Antes que nada, espero el resultado. Luego, decidiré. Seguro que después de 15 días, jugar un partido fácil no será fácil pero espero, de todas formas, al resultado", manifestó en rueda de prensa.

La presencia o ausencia de Cristiano Ronaldo es la gran incógnita de cara al partido en una Juventus con varias bajas y dudas. Pirlo considera que podría tener al central Leonardo Bonucci a su disposición, aunque descarta a Giorgio Chiellini y a Matthijs de Ligt.

"Chiellini, no, seguramente. Bonucci lo evaluamos y mañana lo decidiremos, no está en su mejor forma. Todavía no podremos usar a De Ligt", confirmó el técnico 'bianconero'.

Por otro lado, contará con un Paulo Dybala que "está bien" y que ya jugó en la última jornada de la Serie A. "Esta, un poco cansado tras su primer partido entero. Ahora tendrá tiempo, como el resto, de recuperar fuerzas y podrá jugar bien, mañana", apuntó.

Con los efectivos que tenga, pondrá un bloque que sea capaz de luchar, sufrir y sacrificarse para obtener la victoria, que sería la segunda en este arranque de temporada.

"El Barça es un equipo fuerte, con campeones increíbles, tendremos que hacer un buen partido y estar concentrados. Intentaré que mis jugadores estén en la mejor posición para que se sacrifiquen por un partido complicado", destacó.

Eso sí, sigue buscando a 'su' Juventus. "Espero tener disponibles a todos los jugadores, porque no tenemos a De Ligt, Alex Sandro, Ronaldo, Chiellini... Cuando los tenga a todos, veremos cómo ponerlos en el césped. Estamos construyendo un equipo y lo importante es no perder puntos en estos primeros partidos", avisó.

"Será un buen partido, seguro. Uno de esos que todos quieren jugar. Tenemos la oportunidad de jugar contra un equipo importante, de grandes jugadores. Queremos mostrar nuestro valor y anteponerlo al del Barça, con gran respeto pero ganas de imponer nuestro valor", auguró.

Del Barça, destacó a Leo Messi, que forma parte de la historia moderna del fútbol mundial. "Hace cosas increíbles, lleva años al máximo. Cuando era jugador, jugué en contra de Messi y mañana será mi primer partido como entrenador rival, lo afronto con respeto y esperando que no tenga su mejor noche", manifestó.

Por su parte, el jugador Danilo aseguró tener ganas, como ya hizo cuando estaba en el Real Madrid, de jugar contra el Barça. "Es un partido bonito, como los que te enfrentan a rivales fuertes. El Barça es muy fuerte, queremos hacerlo bien. Si pudiera ser con público, mejor, sería más positivo", reconoció.

"Me encuentro bien en esta posición de central y con esta forma de jugar, que me gusta. Estamos siempre con el balón, no tengo ninguna dificultad en esa posición. Si juego ahí mañana, habrá que preguntarlo al míster, yo lo hago lo mejor que puedo", se sinceró.

Preguntado por Cristiano Ronaldo, aseguró que les encantaría tenerlo en el césped. "Pero la confianza la tenemos en todos los jugadores, una confianza enorme. Tenemos gente que tiene ganas de hacerlo bien, quiere jugar mañana y pelear hasta el final para jugar un buen partido y llevarse la victoria a casa", sentenció.