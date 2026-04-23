El Plan ADOP del año 2026 contará con ayudas a 191 deportistas y técnicos

Archivo - La nadadora paralímpica, Anastasiya Dmytriva su llegada a la firma en el Libro de Honor. A 27 de febrero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España).El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe en el Palacio de San Telmo a los distin - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 191 deportistas y técnicos integran en este año 2026 el listado de beneficiarios del Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP), el programa que proporciona a los deportistas con discapacidad las mejores condiciones de preparación de cara a los Juegos Paralímpicos, lo que supone un incremento de 12 becados respecto a 2025.

Según informó este jueves el Comité Paralímpico Español (CPE), de estas 191 personas, 92 son deportistas ciegos, con discapacidad física, intelectual o parálisis cerebral; y 13, deportistas de apoyo que tienen la misma consideración, mientras que las 86 restantes corresponden a entrenadores y técnicos. Los beneficiarios pertenecen a 15 de las 23 modalidades que forman parte del programa de competición de los Juegos Paralímpicos de Verano y a una de las seis de los de Invierno.

Las ayudas económicas que perciben los becados fluctúan entre los 2.750 y los 300 euros mensuales para los deportistas con discapacidad y de apoyo, en función de su proyección de medalla en Los Ángeles 2028 o Alpes Franceses 2030, y de entre 1.150 y 300 euros para sus técnicos. Esto supone una inversión anual en becas superior a los dos millones de euros, remarcó el CPE.

Además, el Plan ADOP también pone a disposición de los deportistas todo un completo sistema de servicios enfocados a optimizar su preparación como médicos, fisioterapeutas, psicólogos o nutricionistas.

Todos los datos recogidos se combinan con las mediciones sistemáticas del entrenamiento para realizar evaluaciones integrales individualizadas que permitan la optimización del rendimiento.

El deporte que cuenta con un mayor número de miembros en el Plan ADOP es la natación, con 27 beneficiarios entre los que figuran medallistas en los últimos Juegos Paralímpicos de París de 2024 como Anastasiya Dmytriv, Íñigo Llopis, Nuria Marquès, Teresa Perales, Miguel Luque, Óscar Salguero y Marta Fernández.

23 de los becados son atletas como Alberto Suárez, David Pineda, Alba García, Álvaro del Amo, Adiaratou Iglesias, Gerard Descarrega, Kim López, Iván Cano, Elena Congost y Héctor Cabrera, todos ellos medallistas paralímpicos, mientras que la selección masculina de baloncesto en silla de ruedas aporta al listado doce jugadores y el ciclismo tiene once representantes entre los que se encuentran Ricardo Ten, Sergio Garrote, Alfonso Cabello y Eduardo Santas, que también subieron al podio en la capital francesa.

Susana Rodríguez-Sara Pérez, Dani Molina, Nil Riudavets y Eva Moral (triatlón), Ander Cepas (tenis de mesa), Marta Arce, Sergio Ibáñez, María Manzanero y Rodrigo Suárez (judo), Juan Antonio Valle, Araceli Menduiña y María Jiménez (piragüismo), Martín de la Puente y Daniel Caverzaschi (tenis), Audrey Pascual y María Martín-Granizo (esquí), Javier Aguilar (escalada), Judith Rodríguez (esgrima), Juan Antonio Saavedra (tiro), Isabel Fernández (arco), Joel Martín (taekwondo) y Javier García (remo) también están en este listado.

El Plan ADOP es una iniciativa conjunta del Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Ministerio de Hacienda, la Fundación ONCE y el Comité Paralímpico Español creado en el año 2005.

Las becas y servicios que ofrece son posibles gracias a las aportaciones de una veintena de grandes empresas como Enaire, Indra Group y Universae, la tres últimas en unirse, Cofidis, Dingonatura, Loterías y Apuestas del Estado, Sanitas, Telefónica, CaixaBank, ALDI, Allianz, AXA, ElPozo Alimentación, Gadis, Iberdrola, Iberia, Ilunion, Pascual, Renfe, Risi, Azul Marino Viajes y RTVE.

El panel de patrocinadores se completa con otra decena de empresas que se encuadran en la categoría de Colaboradores del Equipo Paralímpico Español y que son Cidacos, Emen4Sport, John Smith, Kyrocream, Podoactiva, PRIM Physio, Samsung y Verallia.