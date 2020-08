Planes: "Tenemos que luchar para que el matrimonio Barça-Messi siga adelante"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario técnico del FC Barcelona, Ramón Planes, ha asegurado que no contemplan "ningún tipo de salida" de Leo Messi y que piensan "luchar para que el matrimonio" entre el jugador argentino y el club "siga adelante", ya que no abandonan la idea de "construir un equipo en torno al mejor jugador del mundo".

"No contemplamos ningún tipo de salida de Leo a nivel contractual porque queremos que se quede. Messi le ha dado muchísimo al Barça y el Barça también a Leo. Tenemos que luchar para que este matrimonio siga adelante. Estamos dedicando muchas horas a hacer una labor interna. Tenemos que buscar la mejor solución para el Barça y para Leo, todos juntos", explicó Planas durante la presentación del extremo portugués Francisco Trincao.

El secretario técnico reconoció que el burofax enviado por Messi al club solicitando su salida ha sido "una noticia importante". "Pero lo que pensamos y hemos dicho multitud de veces el entrenador, el presidente y yo también, es pensar en Leo Messi para el futuro del Barça, en construir un ciclo ganador junto al mejor jugador de la historia. El Barça se ha reconstruido muchas veces en los últimos tiempos y siempre vuelve con mucha más fuerzas. Nuestra idea es construir un equipo en torno al mejor jugador del mundo", reitero.

En cualquier caso, Planes pidió "no hacer de esto una disputa pública entre Leo Messi y el Barça porque ninguno de los dos lo merece". "Cualquier comunicación entre las partes tiene que quedar entre las partes. No ha sido así, pero nosotros no haremos una retransmisión de esta situación. Hay que hablar y construir conjuntamente, y esta es nuestra idea", pidió.

En cuanto a la opinión de la junta directiva respecto al futuro de Messi en el club, garantizó que "no hay ninguna división en absoluto". "Quien entienda un poco de fútbol quiere tener a Leo en su equipo", subrayó.

Preguntado por las primeras decisiones de Ronald Koeman, como la salida de Luis Suárez, el secretario técnico explicó que "el técnico ha hablado con muchos jugadores en privado". "Son procesos internos. Son momentos difíciles y las decisiones a veces son dolorosas, pero tenemos una hoja de ruta", dijo.

Por último, Planes reivindicó su trabajo y el de sus predecesores en el cargo. "Otros miembros de la secretaría técnica han sido criticados cuando estaban trabajando y luego el tiempo ha puesto en valor sus fichajes. Esta es una labor ingrata porque los resultados a veces no son inmediatos, pero estoy convencido de que todos los jugadores que hemos traido le darán muchísimo al Barça", finalizó.