La plantilla del Alavés no acepta un "28% de rebaja se juegue o no se juegue"

Fútbol.- La plantilla del Alavés no acepta un "28% de rebaja se juegue o no se j

Édgar: "El club no va a perder tanto, se pone en lo peor"

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Deportivo Alavés Édgar Méndez explicó que la plantilla del equipo vasco "no acepta" de momento las condiciones del ERTE, ya que les piden una rebaja de salario de "28%" sin dar opción a recuperarlo si vuelve la competición, y confió en que se llegue a un acuerdo sin necesidad de ir a juicio.

"Los capitanes son los que están hablando con la directiva. Ahora mismo están hablando de cantidades que no podemos aceptar. Yo creo que se va a jugar tarde pero se va a jugar y sabemos que el club vive de los ingresos por televisión, y yo creo que el club no va a perder tanto económicamente", dijo este viernes en una entrevista con la televisión mexicana TUDN.

El atacante explicó los plazos que tienen aún para llegar a un acuerdo. "Las primeras conversaciones nos hicieron una oferta que no pudimos aceptar de ninguna manera. El ERTE lo presentaron el viernes o sábado pasado, mañana nos comunicaban si se lo aceptan o no y nosotros tendremos un plazo de 7 o 9 días para saber qué queremos hacer. La idea es llegar a un acuerdo", afirmó.

"Nos quieren quitar el 28% anual y eso se nos hace una cantidad un poco alta y si la liga continúa no nos dan derecho a volver a negociar. La mayoría de los equipos si se juega los clubes les perdonan el tanto por ciento y a nosotros no nos dan esa opción. El 28% se juegue o no se juegue, con o sin gente, es lo que no podemos aceptar", añadió.

Además, el jugador aseguró que la plantilla irá unida en busca del acuerdo, que de no llegar acabaría en los tribunales. "Ya tendría que ir por tema judicial, no sería un jugador sería toda la plantilla, 25 jugadores, demandarían al club. El club lo que está haciendo es ponerse en la peor situación, que no se va a jugar, y nosotros entendemos que se va a jugar y creo que vamos a llegar a un acuerdo", finalizó.