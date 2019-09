La plataforma 'AFE es de los FUTBOLISTAS' presenta las firmas para convocar una Asamblea Extraordinaria de AFE

Publicado 23/08/2019 16:29:42 CET

Ha logrado más del 10% de rúbricas necesarias, con el objetivo de convocar nuevas elecciones a presidente

La plataforma 'AFE es de los FUTBOLISTAS' informó este viernes que ha presentado más del 10% de firmas que exigen los Estatutos del sindicato para convocar el 10 de septiembre una Asamblea Extraordinaria y en la que se deberá tratar el cese de su actual presidente, David Aganzo, así como la convocatoria de nuevas elecciones.

El grupo de mandatarios, contrario a la gestión de Aganzo, criticó su "falta de ética" y también "el desprecio por el movimiento de quienes reclamamos las explicaciones del presidente" al respecto de su "forma de actuar", puesta en entredicho con una enumeración de los actos más recientes del todavía presidente.

"Ha retenido durante horas a los delegados no despedidos, que no pudo despedir para no tener que realizar un ERE; ha obligado a visitar vestuarios a empleados de AFE que deberían estar al margen de esto, y lo ha hecho con fondos de AFE; han mentido sobre la firme decisión de respaldo de algunos líderes de este movimiento... Todo ha sido en vano, ¿Qué será lo siguiente... no convocar la asamblea con cualquier absurda excusa? Eso no haría sino agravar aún más la ya deteriorada situación. AFE necesita unas elecciones YA", apostilló la nota de prensa.

"Pese a la movilización por parte de Aganzo y el indiscriminado uso de todos los medios personales y materiales, así como toda la maquinaria del sindicato tratando de entorpecer la recogida de firmas, debemos mostrar nuestra satisfacción por haber sido capaces de hacerlo posible en tan solo una semana", prosiguió el texto.

Así, 'AFE es de los FUTBOLISTAS' indicó que esta recogida se la debe "a los y las futbolistas que están preocupados por la marcha del sindicato" y también por "el comportamiento poco democrático del actual presidente". Incluso exigieron "un giro total en la composición y forma de actuar del gobierno" del nuestro sindicato.

Sus casi 1.200 firmas recogidas aglutinan unas 300 más de las necesarias, apelan al "comienzo del fin de este mandato marcado por los despidos ilegales de trabajadores, la gestión opaca, la disminución de ingresos y servicios y, sobre todo, la lejanía marcada desde la presidencia que vive encumbrada y a espaldas de los afiliados, que únicamente han encontrado en los delegados y trabajadores la cercanía necesaria", según indicó la plataforma.

Por otra parte, se describió como "inmoral y totalmente inadmisible" que los afiliados firmantes siguieran visitando vestuarios para provocar que fuesen "intimidados", al haber quedado al descubierto sus identidades. "A nivel internacional, AFE con Aganzo ha perdido el peso y el prestigio que tenía", añadió la nota.

"SE HA PERDIDO LA REPRESENTACIÓN EN UEFA"

"Primero se esfumó la Vicepresidencia de FIFPro, sindicato mundial, y recientemente también se ha perdido la representación en el Comité Estratégico de UEFA, al sufrir una dura derrota en unas elecciones previas frente al presidente del sindicato de futbolistas portugueses. Este hecho ha supuesto la primera derrota internacional de un presidente de AFE en sus más de 40 años de historia", recordó.

En adición, la plataforma dijo que Aganzo había querido "dividir a los futbolistas y a nuestro grupo con informaciones falsas, pero todas las personas que comenzamos esta andadura nos hemos mantenido firmes". Y continuaron las críticas: "Todas, salvo dos, que se han plegado a las presiones y que han divagado de un lado a otro durante días hasta caer en la comodidad de mantener su puesto de trabajo, al contrario de lo ocurrido con otros de nosotros".

"Por eso hoy, al conseguir el objetivo, cobran especial importancia aquellos que han perdido su puesto de trabajo o han sido puestos bajo un control que impedía unirse a la recogida de firmas. Son compañeros que aman el fútbol y tienen vocación de servicio al futbolista, incluso anteponiéndolo a su comodidad, a su puesto de trabajo o a su propio interés personal y familiar", reiteró.

'AFE es de los FUTBOLISTAS' persigue que AFE recupere "sus valores" y que se modernice, teniendo una Junta Directiva "transparente y cercana", en la que todos "cuenten" en cada toma de decisiones. "Volverá a decidir democráticamente y, sobre todo, dará la voz y el voto a los verdaderos protagonistas: nuestros y nuestras afiliados", zanjó.