Pochettino: "¿Mi futuro? Es la pregunta del millón y me la hago cada día"

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador argentino Mauricio Pochettino no quiso desvelar nada sobre su futuro de cara a la próxima temporada y aseguró que es la "pregunta del millón" y es algo que él mismo también se cuestiona, aunque tampoco se mostró obsesionado con regresar cuanto antes a un banquillo.

"Es la pregunta del millón y me la hago con Jesús [su segundo] cada día (risas): ¿Cuándo volveremos y dónde estaremos? Como me dijo un día el gran Jorge Griffa [su descubridor] con 16 o 17 años: "Mauricio, el fútbol te va a llevar donde el fútbol quiera, no donde tú quieras ir. Confía y haz todo lo que tengas que hacer para que esa decisión que el fútbol va a tomar por ti te encuentre preparado'", indicó Pochettino en la segunda jornada del 'Golden Coach Congress'.

"Creo que eso es lo más importante, estar preparado y abierto para que cuando el fútbol decida dónde nos va a llevar, estemos preparados para no fallar y darle a tu próximo club y a tus próximos jugadores lo que realmente necesitan de nosotros", añadió el entrenador argentino, que ya quedó liberado -el pasado mes de mayo- de la cláusula que le impedía fichar por otro club pese a haber sido destituido del Tottenham.

En otras cuestiones durante el congreso, Pochettino se refirió a la formación. "Somos los encargados de proteger a ese niño que todos llevamos dentro. Un ejemplo lo tenemos en estos tres meses que hemos estado confinados. Hemos tenido tiempo para parar un poco y pensar", indicó.

Además, el ex del Espanyol desveló que ha visto muchas series y documentales, entre ellas 'The English Game', "que cuenta la historia de cómo comienza el fútbol". "Y realmente uno siente una gran responsabilidad después de ver esa serie, porque realmente hay que ir a ver los orígenes del fútbol para entender que no es un negocio común y corriente", aseveró.

"Todo el mundo tiene cabida en este deporte porque estamos hablando de pasión, de emociones. Somos un poco los protectores de esto, más allá de sentirnos con la responsabilidad de involucrarnos en la tecnología, esa tendencia de que la tecnología pueda suplir al corazón", sentenció.