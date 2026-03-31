Pochettino: "No es momento de hablar del futuro"

Archivo - 12 October 2024, US, Austin: nited States' head coach Mauricio Pochettino looks on during an international friendly match between the United States and Panama in Austin. Photo: Scott Coleman/ZUMA Press Wire/dpa - Scott Coleman/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador masculino de fútbol de los Estados Unidos, Mauricio Pochettino, dejó claro que "por el momento" nadie se ha puesto en contacto con él para dirigir al Real Madrid o al Tottenham Hostspur inglés, y que actualmente no quería "hablar del futuro" porque está "totalmente enfocado" en el Mundial de este verano y "comprometido" en su actual cargo, aunque también avisó de que "nunca se puede decir nunca".

"No, por el momento no (no ha hablado con nadie). Estamos muy, muy concentrados, y totalmente enfocado en el Mundial, y todos saben que estoy comprometido con esta selección nacional, así que no creo que sea momento de hablar del futuro. No es una opción", trató de zanjar Pochettino en la rueda de prensa previa al amistoso ante Portugal.

De todos modos, advirtió que "quién sabe qué pasará". "Estamos abiertos a otras posibilidades y no tenemos un contrato en el futuro (con la Federación Estadounidense), pero ¿por qué no si estamos contentos y la federación también? Ya veremos. Creo que lo más importante ahora es concentrarnos en el futuro, en el Mundial, e intentar mejorar", reiteró.

"Por supuesto que hay rumores, pero eso tenemos que aceptarlo. Yo digo que nunca se puede decir nunca porque en el fútbol todo puede pasar, pero estoy muy contento aquí y es un reto enorme, mayor de lo que pensábamos antes de empezar aquí", añadió el exentrenador del Tottenham, PSG o RCD Espanyol, que elogió el proyecto que hay en marcha en la Federación Estadounidense de Fútbol. "Siempre es una motivación tener la posibilidad de trabajar con una organización que tiene la visión de construir algo especial", puntualizó.

"Creo que el futuro aquí es muy prometedor y ahora no es momento de hablar, es momento de concentrarse en el Mundial y en lo que vendrá después. Seguro que tendremos tiempo para hablar de una forma u otra, dependiendo de la visión de la Federación y también de nuestra opinión, si estamos contentos o no, si la Federación está contenta o no", sentenció Pochettino.

Por otro lado, el técnico argentino confirmó la vuelta a Madrid del centrocampista del Atlético Johnny Cardoso. "Vino con algunas molestias, pero creo que nos preocupamos por él y llegó en perfectas condiciones para jugar el sábado. El plan era que jugara 45 minutos, pero al terminar, volvió a tener molestias en la pierna y decidimos no forzarle y enviarle de vuelta a Madrid. Lo bueno es que no juega este fin de semana porque está sancionado, así que estoy seguro de que se recuperará lo antes posible".

Porque hoy entrenó en el barco.