Pochettino: "Tenemos ideas sobre cómo atacar y parar al Barcelona"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha asegurado que tienen "ideas" claras sobre cómo "atacar y parar" al FC Barcelona, al que se enfrentarán este martes en el Camp Nou en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y ha advertido de que el equipo azulgrana tiene "un mejor funcionamiento" desde la llegada de Ronald Koeman y que sabe "competir muy bien".

"Por supuesto que tenemos ideas y estructuras sobre cómo atacar y cómo parar al Barcelona. Pero siempre confiamos en los jugadores para que hagan su trabajo de la mejor manera posible y obtengan un resultado positivo", declaró en una entrevista con 'UEFA.com'.

Además, ve un cambio desde la llegada del neerlandés Ronald Koeman. "He visto toda la evolución del Barcelona, primero desde mi casa en Londres, cuando asume Ronald Koeman. Está claro que el club entra en un proceso de cambio, en un nuevo capítulo. Tan pronto como Ronald llegó empezó a trabajar para encontrar el mejor funcionamiento de su equipo. Ahora, tras siete meses, Ronald ha puesto sus ideas en práctica y el equipo sabe lo que el entrenador espera de ellos", subrayó.

"Veo un equipo sólido, con las ideas claras y con grandísimos futbolistas. Es un equipo que sabe competir muy bien, que está siempre construido para ganar. La mentalidad es siempre ganar como en todos los grandes clubes, como en el Paris Saint-Germain, que es otro equipo que quiere competir y ganar", relató.

El técnico argentino, que llevó al Tottenham a la final de la 'Champions' en 2019, espera que los parisinos puedan repetir la final de 2020, en la que cayeron ante el Bayern Múnich. "El Paris Saint-Germain tuvo la oportunidad el año pasado de lograr algo con lo que el club sueña desde hace 50 años, y ahora tenemos otra oportunidad. Se tiene que hacer paso a paso para que las cosas vayan bien, y necesitamos tener en mente que va a ser duro. Primero necesitamos enfrentarnos al Barcelona", expuso.

En otro orden de cosas, Pochettino relató cómo superó el coronavirus. "Durante la semana que estuve encerrado en mi habitación, pasé mucho tiempo pensando, porque tienes mucho tiempo para reflexionar. Soy una persona optimista. Siempre pienso en el futuro, pero también intento disfrutar del presente. Tal vez todo consista en trabajar en el presente de cara al futuro con la misma responsabilidad de siempre. Pero tal vez tengamos que disfrutar un poco más de las cosas, más intensamente", apuntó.

"A pesar de no pasarlo bien, mi experiencia con la COVID-19 me ha hecho mejor persona, me ha hecho pensar más en los demás, en la gente que me rodea, y en cómo ser más responsable mientras disfruto de lo que hago, siempre con responsabilidad y pensando en el futuro, porque también necesitamos dejar un mundo mejor a nuestros hijos y nietos. Necesitamos ser responsables por nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros nietos. Esperamos que haya un mundo mejor", prosiguió.

Por último, rememoró su llegada como jugador al PSG hace ya 20 años. "Había otros jugadores con diferentes nombres como Jay-Jay Okocha, Anelka y luego con la llegada de Ronaldinho, justo cuando el club me fichó a mí. Mi nombre no era glamuroso en el día del Paris Saint-Germain, pero sí que es verdad, por cómo somos los argentinos, por nuestra forma de competir, por nuestro carácter, que enseguida hicimos una buena relación con toda la familia del Paris. Y con mis compañeros también", recordó.

"Yo era un jugador agresivo, que competía bien. No muy agraciado técnicamente, pero sí muy fuerte mentalmente. Teníamos un grandísimo equipo, con mucho talento. Pero también el club vivía un momento de incertidumbre, de una cierta inestabilidad. Fue una pena no poder construir un proyecto sólido con el tiempo para exprimir ese talento y conseguir cosas importantes", finalizó.