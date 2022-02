Podemos pide iniciar el debate del campo de fútbol de Zaragoza antes de dar pasos para ser sede del Mundial 2030

ZARAGOZA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, pedirá iniciar el debate del campo de fútbol de La Romareda antes de dar cualquier paso para que la ciudad sea sede del Mundial 2030.

De esta forma defenderá este viernes en el pleno municipal que el Gobierno de la ciudad PP-Ciudadanos "cumpla de manera inmediata" la resolución surgida del último Debate del estado de la ciudad y que se inicien "de una vez" las negociaciones con los grupos municipales para impulsar la reforma o construcción de un nuevo campo de fútbol.

Fernando Rivarés ha señalado que "110 días después de aprobar la resolución, el Gobierno no ha reunido a los grupos municipales para iniciar este debate". "Para Azcón, la palabra 'inminente' significa lo mismo que para la venta del Real Zaragoza", ha ironizado Rivarés.

Según la formación morada, "lo sensato es alcanzar un acuerdo entre los grupos antes de que se realice cualquier actuación relativa a la participación de Zaragoza como sede del Mundial de Fútbol".

A juicio de Rivarés, "la casa no se puede empezar por el tejado" añadiendo que "si se quiere ser sede de un Mundial de Fútbol, se necesita un campo que "cumpla con los criterios de la FIFA y que reúna el mayor consenso político y ciudadano posible".

CONOCER LOS AVANCES

Podemos ha confirmado que apoyará la propuesta de que Zaragoza pueda ser una de las sedes del Mundial 2030 en caso de que salga adelante la candidatura conjunta entre España y Portugal, pero Rivarés ha insistido en que Zaragoza debe tener un proyecto "real y realista detrás".

Al respecto ha argumentado: "no estamos en condiciones de vender humo ni a la ciudadanía, ni a la afición del Real Zaragoza ni a ninguna institución internacional: sin ejecutar el proyecto de campo será imposible que podamos acoger partidos mundialistas".

Por último, el portavoz de Podemos ha avanzado que preguntará en la próxima Comisión de Urbanismo acerca de los avances que se han hecho desde el área para que Zaragoza acoja un partido de la selección española el próximo septiembre.

"El Gobierno de la ciudad no solo no explica la viabilidad de acometer las obras necesarias, es que no sabemos ni si tiene interés real en que España juegue en la Romareda", dijo.