Pogacar conquista la Milán-San Remo y su undécimo 'monumento'

Slovenian Tadej Pogacar (L) wins before British Tom Pidcock the sprint at the finish of the 'Milano-Sanremo' one day cycling race for men, 298km from Milan to San Remo, Italy, Saturday 21 March 2026. - Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha conquistado este sábado la 117ª edición de la Milán-San Remo, disputada sobre 298 kilómetros entre las localidades italianas de Pavía y San Remo, después de reponerse a una caída e imponerse en el esprint final al británico Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5), y alza así su undécimo 'monumento'.

El campeón del mundo, tercero en la 'Classicissima' en 2024 y 2025, sufrió una caída en la aproximación a la Cipressa, a 32 kilómetros de la meta, pero nada le frenó. Consiguió conectar de nuevo con el grupo principal en el comienzo del ascenso y atacó a falta de 24 kilómetros, llevándose a rueda a Pidcock y al neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), ganador de la clásica en 2023 y 2025.

Una aceleración del esloveno en las primeras rampas del Poggio descolgó definitivamente al holandés, engullido posteriormente por los perseguidores, y el británico fue el único que pudo seguir su ritmo. En la Vía Roma, con el pelotón observando, Pogacar arrancó a 200 metros de meta y se llevó la victoria parando el crono en 6:35:49.

Con este resultado, el esloveno conquista por primera vez la 'Classicissima' y suma otro 'monumento' -las cinco carreras clásicas con más historia- a los diez que poseía hasta ahora: cinco Giros de Lombardía, tres Lieja-Bastoña-Lieja y dos Tour de Flandes. Solo le resta la París-Roubaix para completar los cinco 'monumentos' del ciclismo.

"Cuando me caí, por un segundo pensé que todo había terminado. Por suerte, pude volver a subirme a la bici rápidamente, no sufrí muchos daños. Vi a mis compañeros Florian -Vermeersxh- y Felix -Grossschartner-, lo dieron todo para ayudarme a volver a la cabeza de carrera, me dieron esperanza. Sin equipo, me habría ido directamente a San Remo a ver la llegada", reconoció Pogacar tras la carrera.

El primer 'monumento' del año arrancó con una fuga de nueve corredores que llegaron a gozar de casi siete minutos de renta, aunque el pelotón, con el UAE Emirates-XRG a la cabeza, siempre mantuvo la situación bajo control. Poco a poco, el grupo delantero fue perdiendo unidades, y antes de la subida a la Cipressa todo se precipitó.

Pogacar, recuperado de su caída, lanzó un ataque a 24 kilómetros de meta al que solo respondieron Pidcock y Van der Poel. Trató de zafarse de ellos en varias ocasiones, pero no fue hasta el inicio del Poggio cuando el neerlandés se cayó de la ecuación. El británico, en cambio, resistía.

La lucha se mantuvo en unos espectaculares últimos kilómetros, con el campeón mundial atacando y Pidcock respondiendo a sus golpes. Sin embargo, la pelea solo se resolvió en el esprint final, en el que Pogacar salió triunfante para encabezar un podio que completaron el británico y el belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), el primero de los perseguidores, que entraron a cuatro segundos del ganador.