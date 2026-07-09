Pogaçar destroza el Tour 2026 en el Tourmalet

06 July 2026, France, Les Angles: Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates after winning stage three of the 2026 Tour de France, a 195.9-kilometre stage from Granollers, Spain, to Les Angles, France. Photo: Jasper Jacobs/Belga/d - Jasper Jacobs/Belga/dpa

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha dado este jueves un golpe de autoridad en el Tour de Francia 2026 al imponerse en la sexta etapa, disputada entre Pau y Gavarnie-Gèdre sobre 186,2 kilómetros, tras lanzar un demoledor ataque a 4,1 kilómetros de la cima del Tourmalet que dejó sin respuesta al danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), que llegó a 2:40 minutos en meta, para vestirse además con el maillot amarillo.

En la primera gran etapa de alta montaña de esta edición, Pogacar rompió la carrera en el puerto más emblemático de los Pirineos con una aceleración que únicamente pudo intentar seguir inicialmente Vingegaard, aunque el danés terminó cediendo antes de coronar el Tourmalet y vio cómo el vigente campeón se marchaba en solitario, a 42 kilómetros de meta, hacia una victoria que cambia por completo el panorama de la clasificación general.

El hasta ahora líder, el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility), perdió el maillot amarillo tras quedarse descolgado en el Tourmalet y sufrir además una caída durante el descenso, que obligó a recibir asistencia médica antes de poder continuar la etapa. También fue una jornada muy complicada para el Movistar Team, que perdió por abandono al belga Cian Uijtdebroeks.