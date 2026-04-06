Pogacar y Evenepoel afrontan posibles sanciones por el incidente del paso a nivel en el Tour de Flandes

April 5, 2026, Oudenaarde, Belgium: OUDENAARDE, BELGIUM - APRIL 05 : Pogacar Tadej (SLO) of UAE Team Emirates - XRG, Evenepoel Remco (BEL) of Red Bull - BORA - Hansgrohe, Vermeersch Florian (BEL) of UAE Team Emirates - XRG, Van Dijke Tim (NED) of Red Bull - Europa Press/Contacto/Nico Vereecken

LEIPZIG (ALEMANIA), 6 Abr. (dpa/EP) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, ganador este domingo del Tour de Flandes, y el belga Remco Evenepoel, tercero en la prueba masculina, se encuentran entre los ciclistas que podrían ser sancionados por saltarse un semáforo en rojo en un paso a nivel durante la disputa del segundo 'Monumento' de la temporada.

El incidente ocurrió en Wichelen, tras recorrer los primeros 65 kilómetros de la carrera cuando se tuvo que neutralizar brevemente y se retrasó unos minutos, ya que la mitad del pelotón quedó detenido en un paso a nivel. Alrededor de 30 corredores pudieron continuar inmediatamente, entre ellos Pogacar y Evenepoel, cuando bajaron las barreras del paso a nivel.

Según varias informaciones, la fiscalía de Flandes Oriental tiene previsto identificar a los corredores del grupo de cabeza e imponerles sanciones. Los corredores podrían ser inhabilitados para competir durante al menos ocho días y recibir multas que oscilan entre los 400 y los 5.000 euros.

En el peor de los casos, aunque poco probable, podría suponer la descalificación. Y es que según el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), los ciclistas deben detenerse en los pasos a nivel cuando el semáforo está en rojo.

"No fue agradable. Íbamos en bicicleta y, de repente, tres tipos se lanzaron al medio de la carretera y empezaron a hacer señas para que parásemos. ¿Cómo se puede parar en un segundo?", explicó Pogacar.

En ese sentido, el campeón esloveno cree que se podría haber evitado deteniendo a los ciclistas "antes y no a 10 metros del paso a nivel". "Tres tipos se lanzan a la carretera, pensé: 'Quizá sean manifestantes o algo así, como si estuviera pasando algo loco'", zanjó.