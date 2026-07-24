Pogacar se exhibe en Alpe d'Huez con el podio aún abierto entre Del Toro y Seixas

14 July 2026, France, Le Lioran: Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates-XRG celebrates winning stage 10 of the 2026 Tour de France cycling race, a 167km stage from Aurillac to Le Lioran. Photo: Pool Szymon Gruchalski/Belga/dpa - Pool Szymon Gruchalski/Belga/dpa

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado este viernes la decimonovena etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Gap y Alpe d'Huez sobre 127,9 kilómetros, tras culminar una gran remontada sobre la escapada para imponerse en la mítica ascensión alpina y dar un paso más hacia su victoria final, mientras Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) reforzó la tercera plaza de la general.

Pogacar neutralizó en los kilómetros finales el intento de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que volvió a ser el gran animador de la jornada tras filtrarse en la fuga y atacar en repetidas ocasiones en la subida a Alpe d'Huez. El ecuatoriano fue cazado a poco más de dos kilómetros de meta y el líder remató también a su compañero de fuga Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) para firmar su quinta victoria de etapa en esta edición, la vigesimosexta de su carrera en el Tour.

Carapaz, tercero en meta, salió además reforzado de la lucha por el maillot de la montaña, superando a un Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) que se metió en la fuga inicial y peleó con el ecuatoriano antes de perder fuelle, en una clasificación que se aprieta al máximo y sigue abierta también para Pogacar.

En la general, Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) consolidó la segunda posición, mientras que Del Toro ganó cinco segundos sobre Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) en la batalla por completar el podio provisional. Además, Mads Pedersen (Lidl-Trek) dio otro paso hacia el maillot verde al meterse en la escapada y adjudicarse el esprint intermedio, ampliando su ventaja sobre Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) antes de la recta final de la ronda francesa.