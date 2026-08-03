Pogacar regresa a La Vuelta siete años después

18 July 2026, France, Le Markstein: Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates after winning stage 14 of the 2026 Tour de France, a 155km stage from Mulhouse to Le Markstein-Fellering, France. Photo: Jasper Jacobs/Belga/dpa - Jasper Jacobs/Belga/dpa

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) disputará La Vuelta, que se celebrará del 22 de agosto al 13 de septiembre, siete años después de su última participación, en 2019, y tras conquistar el pasado mes de julio su quinto Tour de Francia.

Según avanzó el equipo, Pogacar disputará de nuevo a La Vuelta, ronde que no corría desde 2019, edición en la que debutó en una 'Grande' con un tercer puesto y tres victorias de etapa. La ronda española es la Gran Vuelta que falta en el palmarés del esloveno, que buscará lograr su segundo doblete, como ya consiguió en 2024, cuando conquistó el Giro de Italia y el Tour de Francia.

"Me emociona anunciar que regreso a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver", expresó Pogacar en el comunicado. "La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y La Vuelta será un objetivo importante. El equipo es fuerte y esperamos lograr buenos resultados", concluyó.

Al esloveno le acompañará el español Pablo Torres, de 20 años, que debutará en una Gran Vuelta, después de quedar tercero este año en el Campeonato de España de Contrarreloj, además de correr el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

Además, estarán el portugués Joao Almeida, subcampéon de La Vuelta en 2025; el escalador australiano Jay Vine, ganador de dos etapas y de la clasificación de la montaña en 2025; el escalador ruso Pavel Sivakov, noveno en la ronda española en 2024; el estadounidense Kevin Vermaerke, que disputará su segunda Vuelta a España; el esloveno Domen Novak y el luso Ivo Oliveira.

La 81ª edición de La Vuelta, que se desarrollará del 22 de agosto al 13 de septiembre, arrancará con una contrarreloj individual en Mónaco antes de atravesar Francia y Andorra rumbo a España. El recorrido tendrá siete finales en alto, dos contrarrelojes individuales y casi 3.300 kilómetros de competición antes de la etapa final en Granada.