Pogacar sigue imparable y alza su tercer Tour de Flandes

April 5, 2026, Oudenaarde, Belgium: Slovenian Tadej Pogacar of UAE Team Emirates celebrates as he crosses the finish line to win the men's race of the 'Ronde van Vlaanderen/ Tour des Flandres/ Tour of Flanders' UCI WorldTour one day cycling race, 278 km f - Europa Press/Contacto/Eric Lalmand

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha conquistado este domingo su tercer Tour de Flandes, una 110ª edición de 278,2 kilómetros entre Amberes y Oudenaarde (Bélgica) en la que consiguió dejar atrás a sus rivales con una sensacional arrancada a 57 kilómetros de meta, todo para encadenar su cuarto 'monumento' consecutivo y alzar el duodécimo de su carrera.

En el primer paso por el Oude Kwaremont, el vigente campeón del Tour de Francia se lució con uno de los movimientos más lejanos en 'De Ronde', al que solo pudieron responder el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), los belgas Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) y Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) y el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek). Quedaban 57 kilómetros todavía por delante.

Sin embargo, poco a poco fueron cayendo todos menos Van der Poel, que resistió en el Koppenberg y en el Oude Kruisberg y que solo claudicó en el último paso por el Viejo Kwaremont, a 18 kilómetros de la llegada, cuando Pogacar cambió de ritmo y emprendió su camino en solitario hacia la meta.

Finalmente, Pogacar completó su aventura en 6:20:07, 34 segundos por delante del nieto de Raymond Poulidor y 1:11 por delante de Evenepoel. Van Aert, a 2:04, y Pedersen, a 2:48, cerraron el 'Top 5' de la clásica belga y segundo 'monumento' -las cinco carreras clásicas con más historia- de 2026.

Con este triunfo, el esloveno, que ya celebró este año la conquista de la Milán-San Remo y la Strade Bianche, vence en 'De Ronde' por tercera vez (2023, 2025 y 2026) e iguala a Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen y Fabian Cancellara, que también ganaron la carrera en tres ocasiones.

Así, añade un nuevo 'monumento' a los once que poseía hasta ahora: cinco Giros de Lombardía, tres Lieja-Bastoña-Lieja y una Milán-San Remo, además de los dos Tour de Flandes anteriores. Solo le resta la París-Roubaix para completar los cinco 'monumentos' del ciclismo. Con estos 12 entorchados, desempata con el belga Roger de Vlaeminck (11) y se sitúa solo por detrás del mítico Eddy Merckx, que atesora 19 'monumentos'.