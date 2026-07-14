Pogacar vuelve a golpear el Tour y amplía su renta en el Macizo Central

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado este martes la décima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Aurillac y Le Lioran sobre 166,6 kilómetros - A.S.O.

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado este martes la décima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Aurillac y Le Lioran sobre 166,6 kilómetros, en una fiesta nacional francesa que brilló en su Macizo Central el día en que 'Pogi' sentenció, si no lo estaba ya, este Tour.

Vestido de amarillo, atacando sin obtener siquiera respuesta de unos rivales que se ven inferiores, Pogacar se fue en solitario a un kilómetro de la cima del Col de Pertus, penúltima cota de esta etapa rompe-piernas, para culminar su fiesta.

Con su 25º triunfo de etapa en los Tour de Francia, Pogacar refuerza el liderato, sin dar opción ni a sus rivales, con un Jonas Vingegaard que perdió 54 segundos en meta más bonificaciones, ni a un Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) que probó una fuga sin premio.