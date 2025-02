Pol Espargaró: "Marc Márquez es este año el lobo entrando en el box de Ducati para llevárselo todo"

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto y comentarista en DAZN de MotoGP Pol Espargaró tiene claro que, aunque está "todo muy abierto" en la temporada que arranca este fin de semana en el GP de Tailandia, el español Marc Márquez (Ducati) será uno de los grandes candidatos al título de la categoría al verle como "el lobo entrando en el box de Ducati para llevárselo todo", mientras que, a pesar de vivir uno de sus "momentos más difíciles", cree que KTM, marca de las que es probador, es "la estructura más potente" de la parrilla.

"Marc está en la mejor montura, las otras fábricas están obligadas a dar un pasito adelante. Es evidente también que Álex (Márquez) ha hecho una pretemporada increíble, que Jorge Martín es el vigente campeón y está en una de las mejores motos de la parrilla, y Pedro (Acosta) está en ese proceso natural", analizó Espargaró en una entrevista a Europa Press en la sede de DAZN.

Esta situación genera al veterano piloto "preguntas" para la nueva temporada "muy larga", que arranca este fin de semana en Tailandia. "Con todos en perfectas condiciones, la pelea que va a tener Marc dentro del 'box' con 'Pecco' ('Bagnaia') en un equipo italiano, después de tantos años 'Pecco' ahí ganando y luchando, es como el lobo entrando en ese 'box' para llevárselo todo", expresó sobre la situación de Márquez en 2025 tras su fichaje por el equipo oficial de la marca italiana.

Para el catalán, "todo el mundo tiene a Marc en el punto de mira", porque "es el piloto a batir con la moto a batir". "Es el binomio perfecto", reconoció sobre el de Cervera, que ya demostró en la pretemporada que es uno de los favoritos. "Si cabía alguna duda de si se iba a adaptar a la moto de 2025, salta a la vista que no le ha costado nada, que está yendo rápido", elogió.

"También hay que ver la evolución de las otras fábricas, porque para que Marc esté en ese equipo, Ducati ha tenido que perder un equipo satélite con dos pilotos, uno de ellos el campeón del mundo. Es cierto que han reforzado el oficial, pero no tienen una estructura tan fuerte el año pasado", explicó.

Y eso, "tarde o temprano", también les "pasará factura". "No lo van a tener tan fácil", augura Espargaró respecto a una estructura que este año tendrá seis pilotos, una situación de la que las otras fábricas "tendrían que ayudarse" para ser "un poquito más rápidos y competitivos".

Durante 2024 se especuló mucho con quién sería el compañero de Bagnaia este año, con Márquez y Martín como únicos candidatos. "Son dos elecciones que ojalá todas las fábricas tuvieran...", admitió Espargaró, que admite que es "una situación de privilegio absoluto". "¿Que Jorge merecía estar en esa fábrica? Lo demostró, siendo campeón del mundo con una moto satélite, lo que hizo fue increíble", señaló.

"MARTÍN MERECÍA IR A DUCATI, PERO MARC HA SACRIFICADO MUCHO"

"Pero eso no quiere decir que Marc no lo mereciera. Ha sacrificado muchísimo para también estar ahí y, al final, es que es una elección muy difícil. Todos hubiéramos deseado tener un equipo en el que podamos decidir entre tener a 'Pecco', Jorge Martín y Marc Márquez. Es que es un sueño", manifestó.

Con esta nueva parrilla, Pol Espargaró celebra un año con "muchos cambios" e "interrogantes", algo inusual en los últimos años. "Sin ir más lejos, el campeón del mundo de MotoGP cambia de fábrica y además empieza con el pie cambiado por una lesión. Marc, que cambia de equipo, pero mantiene la misma fábrica, 'rookies' que suben a la categoría, Bezzechi (Aprilia), que yo no lo esperaba, Álex Márquez (Ducati) se ha salido en la pretemporada, o Pedro Acosta, que ya con un año de experiencia debería tener resultados mejores. Está todo muy abierto", defendió.

Y esto le puede venir muy bien al campeonato. "Hacer ese 'crossover' entre pilotos muy experimentados con pilotos muy jóvenes que están en esa proyección y en ese crecimiento, temporada tras temporada, mejorando resultados hasta llegar a ganar. Mezclar a los muy moteros que ya seguían a Marc con los fans que se han enganchado, por ejemplo, viendo a Pedro, o a Jorge Martín. Esto llama mucho la atención", apuntó.

"En otros países quizás cuesta un poquito tener más 'engagement', como en Francia, que tienen a Fabio (Quartararo), o en Inglaterra, que no tienen pilotos. En España tenemos un abanico de pilotos, y es difícil escoger uno de ellos, es muy fácil empatizar con uno de ellos", advirtió.

"KTM ES LA ESTRUCTURA MÁS POTENTE DE MOTOGP"

Pol Espargaró, como piloto probador de KTM, también valoró uno de los "momentos más difíciles" de la marca austriaca, con problemas económicos, que ha provocado que "la gente se una más, haga más piña y más equipo, y trabaje de una forma más optimizada y más competitiva". "Sabes que las opciones que tienes son pocas y hay que aprovecharlas", remarcó.

"Es cierto que todo el murmullo que ha habido durante todo este invierno no es positivo para nadie, sobre todo para la fábrica. Muchos empleados se han quedado sin trabajo, pero la fábrica ha intentado mantener al máximo su salud, a pesar de la situación que había. Todo lo que nos han prometido se ha cumplido", agradeció.

Y el catalán insiste en que la estructura tenía claro que era "muy importante mantener todo el apartado de competición", desde la que se fundó lo demás. "Si esta base caía, también caía la marca junto al equipo de competición. Por lo tanto, han intentado mantener al máximo la reducción de plantilla en competición", reveló.

"Se están optimizando mucho los recursos que se están invirtiendo en el equipo. Cuando las cosas son más complicadas, es cuando eres capaz de, sin crear grandes cosas, hemos sido capaces de optimizar muchos recursos, ser mucho más competitivos en partes en las que ya teníamos producidas. La evolución esta pretemporada ha sido más grande que la del año pasado", valoró el piloto.

Además, KTM se agarra a Pedro Acosta como una de sus soluciones. "Tenemos mucho talento en el equipo. Pedro Acosta y Brad Binder es un binomio muy completo. Tienes un tío muy guerrero que no se rinde nunca, como Brad, además muy rápido, y en el otro lado tienes la juventud, el carisma, el desparpajo y la velocidad de Pedro, es un equipo perfecto. Somos la estructura más potente, sin ninguna duda", defendió.

En 2024, Espargaró, tras quedarse sin equipo en MotoGP, se lanzó a comentar carreras en DAZN. "No me lo esperaba, pero cuando me lo propusieron fue como, ¿por qué no? Llevo toda mi carrera deportiva enfrentándome a retos nuevos. Entrevistar o ser entrevistado es bastante parecido", afirmó. "Y lo que me da mucha tranquilidad y mucha confianza es estar al lado de Izaskun (Ruiz), que la conozco, llevo mucho tiempo trabajando con ella", recordó.

El catalán no se esperaba estar tan cómodo en televisión, aunque no se creó "expectativas". "El fútbol, por ejemplo, es un deporte que parece más fácil y es más fácil de transmitir, a pesar de que es muy técnico, y todo el mundo se ve capaz de opinar y eso es lo que hace que la gente lo vea y siga. Y creo que falta eso un 'poquito' con el motociclismo, creo que la gente cuando ve motos, ve máquinas muy tecnológicas que no llegan a conectar porque cuesta entenderlo", expresó.

En este 2025, Espargaró presentará un nuevo programa en DAZN, 'Pol Position', con "entrevistas un 'poquito' más personales" a pilotos, jefes de mecánicos, ingenieros o deportistas en general que "no tienen que ser del motor". "Intentar hacer algo más cercano, que mi experiencia y mis vivencias también se entrelacen con las del invitado. Hay muchos medios sensacionalistas que sacan 'clickbaits' y el deportista tiene mucho cuidado y habla mucho en gris", opinó.

"Intentaré que el personaje se abra un 'poquito' más con mis vivencias, entablar una conversación más sentimental, más personal y tener así ese filtro un poquito más personal, más íntimo, que es lo que buscamos", concluyó el menor de los hermanos Espargaró.