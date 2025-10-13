Pol Espargaró sustituirá a Maverick Viñales en Australia y Malasia

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto catalán Pol Espargaró sustituirá a Maverick Viñales en el equipo Red Bull KTM Tech3 en los próximos Grandes Premios de Australia y Malasia, para que el de Roses pueda centrarse en su recuperación y fortalecer el hombro izquierdo tras el accidente sufrido en Sachsenring, según un comunicado de MotoGP.

"La decisión se toma después de que Viñales y su equipo hayan decidido centrarse en su recuperación para fortalecer su hombro izquierdo tras el accidente sufrido en Sachsenring", explicó la competición en su página web.

Será la tercera vez que Espargaró, piloto de pruebas de KTM, regrese a MotoGP esta temporada, tras haber reemplazado previamente a Viñales en Chequia y Hungría. "No me gusta tener que hacerlo porque un compañero de equipo esté lesionado", confesó el de Granollers.

"Sé que Maverick ha hecho un esfuerzo enorme por seguir corriendo, así que lo primero que quiero decir es que espero que esta ausencia le ayude a acelerar su recuperación y que pueda regresar lo antes posible, porque lo necesitamos en KTM", valoró en declaraciones publicadas por MotoGP.

Espargaró regresa así a su "familia de Tech3" con el objetivo de "ayudar al proyecto en todo lo que pueda y aprovechar al máximo estos fines de semana para avanzar". "Phillip Island es un circuito que me gusta mucho, aunque hace tiempo que no corro allí. Como siempre, intentaré dar lo mejor de mí para construir un fin de semana productivo para todos", concluyó.