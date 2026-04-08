Pol Lozano: "Estaríamos seguramente en una posición muy diferente si hubiésemos ganado al Barça"

Archivo - Eric Garcia of FC Barcelona, Pol Lozano and Marko Dmitrovic of RCD Espanyol in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and FC Barcelona at RCDE Stadium on January 03, 2026 in Cornella, Barc - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del RCD Espanyol Pol Lozano no duda de que el equipo podría estar "seguramente en una posición muy diferente" a la actual en la Liga EA Sports si hubieran ganado el derbi de la primera vuelta ante el FC Barcelona porque eso les habría dado "mucha confianza y autoridad", y espera ahora poder sacar "algo positivo" este sábado del Spotify Camp Nou en un partido que les puede ayudar a "recuperar también sensaciones y que la gente siga confiando en este equipo".

"No lo sé, pero creo que ganar un derbi te da mucha confianza y autoridad, seguramente estaríamos en una posición muy diferente de la que estamos ahora porque a partir de ahí todo cambió: la suerte, los árbitros, la incertidumbre", remarcó Pol Lozano este miércoles en rueda de prensa.

El catalán aseguró que saben en "qué" están fallando y que "qué cosas han dejado de hacer" que hacían antes de su mala racha, y que en estos "dos últimos años" los derbis han estado "muy ajustados y se han decantado por pequeños detalles".

"En la primera vuelta tuvimos las ocasiones más claras y sí que es verdad que fue más demérito nuestro, que al final no metimos esas dos ocasiones que eran claves para nosotros. Creo que vamos a seguir con la misma idea, con la misma mentalidad estos partidos, y el míster ya nos ha dicho cómo tenemos que jugarlo y creo que si hacemos las cosas que tocan, podremos sacar algo positivo, seguro", prosiguió.

Lozano no esconde que uno "siempre tiene ganas" de cara a un derbi contra el Barça porque "es un partido especial para todos". "Es un partido que creo que debe ser importante para nosotros porque llegamos a un momento en el que necesitamos ganar y que mejor que en partido como el de este fin de semana para recuperar también sensaciones y para que la gente siga confiando en este equipo", deseó.

El futbolista del conjunto 'perico' tampoco cree que vaya a afectar a su rival que esté inmerso en la eliminatoria de Champions con el Atlético de Madrid porque "las rotaciones no les afectan" y "tienen una plantilla de muchísima calidad". "Es uno de los pocos equipos de Primera División que no tiene equipo titular ni suplente, por eso no nos da más opciones", advirtió.

Por este motivo, aunque le parece "perfecto" que el conjunto blaugrana pudiese pensar más en el partido del Riyadh Air Metropolitano y el posible billete a las semifinales de la máxima competición continental, en el vestuario espanyolista estarían "muy equivocados" que eso les pudiese llevar a una menor tensión.

Con todo, tiene claro que es "difícil" ganar a los de Hansi Flick, que además cuentan con "una virtud muy grande, que es que ofensivamente tiene muchísimo potencial". "Sí que es verdad que después en defensa, los equipos les hacen bastantes ocasiones de gol y luego tú tienes que estar acertado ese día tanto de cara a la portería como en el último pase, pero, sobre todo, lo primero que debes hacer es defender y a partir de tener la portería a cero, comenzar a crecer", puntualizó.

El Espanyol viene de sumar un valioso punto en su visita al Real Betis y volviendo a tener "esa sensación de ser un equipo tan sólido". "Ofensivamente podríamos haber dado un 'poquito' más, pero lo importante o una de las cosas importantes es recuperar esa sensación de equipo sólido en defensa y a partir de aquí crecer, como hicimos toda la primera vuelta", reiteró.

Finalmente, Pol Lozano no le da importancia a jugar más o menos minutos. "Lo que más quiero es que el equipo gane y a partir de ahí que crezca. Obviamente, estoy muy contento de poder jugar y participar, pero lo que más quiero es que el equipo gane y que salve lo antes posible y a partir de ahí disfrutar", sentenció.