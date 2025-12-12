La Policía alemana investiga cánticos ofensivos de aficionados israelíes en Stuttgart

11 December 2025, Baden-Württemberg, Stuttgart: Maccabi fans cheer in a beer garden in Stuttgart, before the UEFA Europa League soccer match between VfB Stuttgart and Maccabi Tel Aviv at the MHPArena. Photo: Marijan Murat/dpa - Marijan Murat/dpa

STUTTGART (ALEMANIA), 12 Dic. (dpa/EP) -

La Policía alemana informó este viernes de que está investigando presuntos cánticos ofensivos por parte de aficionados del Maccabi de Tel Aviv, proferidos durante el partido de Liga Europa jugado en Stuttgart (Alemania) este jueves.

Varios agentes aseguraron haber escuchado cánticos ya conocidos en otras ciudades, incluyendo la llamada 'Canción de la violación', dirigida contra seguidores del Hapoel de Tel Aviv, explicaron fuentes policiales.

Se está investigando si se interpretaron otras canciones discriminatorias. Las grabaciones se realizaron de forma que garantizan su admisibilidad como prueba y se están analizando. La Fiscalía de Stuttgart también está examinando si el material contiene algún contenido delictivo.

Las entradas personalizadas utilizadas por el Maccabi de Tel Aviv podrían ayudar a identificar a posibles autores, añadió la policía. Existe una estrecha cooperación legal entre Alemania e Israel, lo que posibilita la persecución transfronteriza.

La policía de Stuttgart contó con el apoyo de agentes de la policía regional de Baden-Wurtemberg y otras partes de Alemania durante el partido, en el que el Stuttgart se impuso por 4-1.

La llamada 'Canción de la violación' es un cántico ofensivo que entonan algunos seguidores del Maccabi durante el derbi de Tel Aviv, burlándose de su rival de la ciudad, el Hapoel.