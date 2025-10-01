La Policía identifica a más de 20 personas y evita una pelea entre ultras del Atlético y el Eintrach Frankfurt

Material incautado por la Policía Nacional en Madrid a aficionados del Atlético de Madrid y Eintrach Frankfurt, evitando un enfrentamiento entre ambos - POLICÍA NACIONAL

Detenidos dos aficionados del conjunto alemán por un presunto delito de robo con fuerza en un establecimiento hotelero de Madrid

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que el martes logró identificar a más de 20 personas e incautó defensas extensibles y destornilladores, evitando así una pelea entre aficionados del Atlético de Madrid y el Eintrach Frankfurt, en la víspera del partido entre ambos de Champions League en el Riyadh Air Metropolitano.

El dispositivo concluyó con la intervención de bengalas, bucales y guantes anticorte por lo que se extendieron además cinco Actas de la Ley del Deporte y otras cinco expulsiones, y logró evitar la citada pelea entre aficionados de ambos equipos de fútbol, según ha informado la Policía Nacional.

Asimismo, los agentes procedieron a la detención de dos individuos, aficionados del conjunto alemán desplazados a la capital, como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en el interior de un establecimiento hotelero ubicado en el distrito madrileño de Centro.

El despliegue policial contó con efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Guías Caninos, Subsuelo y Protección Ambiental, Brigada Móvil, Brigada provincial de Información y Caballería. El dispositivo de seguridad coordinado por la Delegación del Gobierno contó con un total de 1.250 efectivos.