La policía registra la Federación Surcoreana de Fútbol por el nombramiento del exseleccionador Hong Myung-bo

Archivo - June 24, 2026, Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico: Hong Myung-bo coach of the Korea Republic national team gives directions during the match between South Africa and Korea Republic for the 3rd round of the group A of the FIFA World Cup 2026, at Monte - Europa Press/Contacto/Antonio Ojeda - Archivo

SEÚL, 6 Ago. (dpa/EP) -

La policía surcoreana llevó a cabo este jueves un registro en la Federación Surcoreana de Fútbol (KFA) por las acusaciones de que manipuló el nombramiento del ex seleccionador de la selección masculina Hong Myung-bo, según informó la agencia oficial de noticias del país, Yonhap.

Los agentes incautaron expedientes y obtuvieron datos de teléfonos móviles y ordenadores de altos cargos durante la redada en la sede de la KFA en Cheonan, a unos 90 kilómetros de Seúl, y en las oficinas de la capital.

Hong Myung-bo, de 57 años, ya dejó el cargo de seleccionador nacional cuando el combinado asiático cayó eliminado en la fase de grupos del Mundial de 2014 en Brasil. El caso volvió a acaparar la atención este verano, cuando Corea del Sur quedó eliminada de nuevo en la fase de grupos del Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico dimitió poco después, pero esto no sirvió para calmar la indignación pública. Incluso el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, exigió que se tomaran medidas. "No solo me ha sorprendido este resultado inesperado, sino que lo considero francamente absurdo", escribió Lee en un comunicado publicado en 'X'.

"Ha decepcionado a los ciudadanos, y parece deberse a deficiencias en la organización y en los recursos humanos", afirmó Lee, dirigiendo sus críticas principalmente a la elección de Hong por parte de la federación nacional.