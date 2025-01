Pontevedra y Almería buscan más noches coperas ante Getafe y Leganés

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pontevedra CF, el superviviente más modesto en los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE, y la UD Almería, de LaLiga Hypermotion, intentarán este miércoles meterse entre los ocho mejores de la competición dejando de nuevo fuera a dos 'Primeras' como el Getafe CF y el CD Leganés, respectivamente.

En el Estadio de Pasarón (19.30 horas), el Pontevedra CF, único superviviente de la Segunda RFEF que sigue en el 'torneo del k.o', busca, casi 60 años después, volver a vivir una antepenúltima ronda copera, reto al que no renuncia apoyado en su óptimo momento, aunque enfrente tendrá un rival poco dado a dar concesiones.

El conjunto gallego evitó a un 'grande' y a cambio de una gran taquilla afianzó el sueño de poder seguir viviendo noches mágicas junto a su afición, que ya ha visto cómo tras deshacerse del Levante UD de LaLiga Hypermotion, fue capaz de dejar fuera a dos equipos de entidad como el Villarreal CF y, sobre todo, el RCD Mallorca, actual subcampeón, al que arrasó (3-0) en casa como regalo anticipado de Reyes.

Estas actuaciones demuestran que está preparado para tumbar a otro 'hueso' como el Getafe CF de José Bordalás, un equipo siempre incómodo y que llegará también avisado, pero que seguramente está más preocupado en enderezar su situación liguera que en volver a unos cuartos de final seis años después.

El técnico alicantino ha advertido que pondrá un equipo competitivo en Pasarón, pero lo más probable es que pueda reservar piezas claves de cara a la visita del fin de semana del FC Barcelona en LaLiga EA Sports, donde cogió algo de aire con la victoria a domicilio ante la UD Las Palmas. Hasta el momento, los 'azulones' han ido superando con mucho trabajo sus anteriores rondas ante el Orihuela, por penaltis, y al Granada, tras una prórroga, aunque todavía no ha encajado un gol.

De todos modos, el choque podría ser una buena oportunidad para que Borja Mayoral siga cogiendo ritmo y puntería frente a un Pontevedra que lidera su grupo de la Segunda RFEF, que no ha perdido en sus últimos 15 partidos entre liga y Copa y que en su estadio se está mostrando muy fuerte a nivel defensivo.

Por su parte, el Leganés también tendrá una dura prueba para volver a disfrutar de unos cuartos de final de la Copa del Rey, ya que tendrá que rendir visita (19.30 horas) a la UD Almería, uno de los equipos seguramente más en forma actualmente de LaLiga Hypermotion y que ya apeó con contundencia al Sevilla FC en la anterior ronda.

El conjunto 'pepinero' hizo historia hace siete años cuando fue capaz de alcanzar las semifinales coperas de la temporada 2016-2017, con el mérito de eliminar a doble partido al Villarreal CF, en octavos, y al Real Madrid, en cuartos y con la vuelta en el Santiago Bernabéu. El Sevilla puso fin a su sueño de jugar una final y ahora el equipo madrileño quiere jugar sus bazas, aunque su mirada también está más fija en su situación en LaLiga EA Sports.

Los de Borja Jiménez vienen de sumar un punto en su visita al RCD Espanyol para seguir fuera de los puestos de descenso por un pequeño margen y este fin de semana tiene un duro derbi en Butarque ante el líder Atlético de Madrid que podría modificar un tanto su once más habitual.

Sin embargo, el Leganés no se puede relajar si no quiere ser víctima también de un Almería que remontó y goleó 4-1 al Sevilla en la anterior eliminatoria y que no pierde desde hace tres meses, habiendo ganado trece de sus 16 siguientes partidos, y que busca volver a una antepenúltima ronda que pisó no hace demasiado, en la temporada 20-21, donde cayó ante precisamente el conjunto sevillista.

El técnico del conjunto almeriense, Francesc Ferrer, 'Rubi', también podría reservar a algún futbolista de cara al fin de semana con duelo importante ante la SD Huesca y por el virus de la gripe que ha atacado a parte de su plantilla estos días, entre ellos su goleador Luis Suárez, autor de un triplete en los dieciseisavos de final.

--HORARIOS DEL MIÉRCOLES EN LA COPA DEL REY MAPFRE.

UD Almería - CD Leganés. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 19.30.

Pontevedra CF - Getafe CF. Quintero González (C.Andaluz)19.30.

FC Barcelona - Real Betis. Sánchez Martínez (C.Murciano)21.00.

Elche CF - Atlético de Madrid. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.30.