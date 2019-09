Popovich: "Sería irrespetuoso hablar de las ausencias, Francia nos ganó y ya está"

Publicado 11/09/2019 19:18:53 CET

El seleccionador de Estados Unidos, Gregg Popovich, aseguró que sería "irrespetuoso" poner excusas a su eliminación en los cuartos de final del Campeonato del Mundo, tras perder contra Francia, y comentó que su rival les ganó con mérito jugando "en equipo" y haciendo un baloncesto "maravilloso".

"Me alegra que me preguntéis por Francia. Lo que más me ha impresionado ha sido su entrenador Vincent Poulet y su grupo, han hecho un trabajo excepcional. Es el mejor equipo francés que he visto porque juegan en ambos lados de la cancha. No se trata solo de un equipo ofensivo, no se trata solo de un par de muchachos", indicó Popovich.

"Juegan en defensa, son físicos, individualmente juegan bien, defensivamente como grupo, cambiando, debilitándose, rebotando. Anotan muy bien. En todas las partes. Son profundos y estuvieron maravillosos esta noche", añadió el técnico del conjunto norteamericano, que perderá su reinado mundial una década después.

"Cualquier derrota duele y esta situación duele más, pero la vida continúa. Esto es muy importante. Nos hubiera encantado haber ganado, como a cualquier otro equipo, nos hubiera encantado ganar partidos en este torneo y seguir adelante. Pero seguiremos con nuestras vidas, tenemos familias", agregó el técnico.

En relación a las ausencias en el equipo, que acudió a China sin los jugadores más reconocibles, Popovich no quiso poner paños calientes. "Sería irrespetuoso hablar de los que no están, y también sería irrespetuoso con Francia y el resto de selecciones. Francia nos ganó y ya está. No importa quién esté en el equipo, y no podría estar más orgulloso de estos 12 muchachos que sacrificaron su verano para venir aquí", dijo.

"Nunca antes habían jugado entre ellos, y se pusieron en la pista y compitieron, y ellos merecen crédito por eso. Al igual que Francia merece crédito por ganar. No se trata de destacar que Estados Unidos no tenía a sus otros muchachos. Estos son los jugadores que estuvieron aquí, hicieron un gran trabajo y estoy muy orgulloso de ellos", finalizó Popovich.