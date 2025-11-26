La portera Nicole Morales se une a las 'Guerreras' en el Mundial

Archivo - La portera Nicole Morales en un partido con la selección - RFEBM / JOSÉ RAMÓN CARPINTERO - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La guardameta Nicole Morales, del Atticgo Elche, se ha incorporado a la concentración de la selección española de balonmano para la disputa del Campeonato del Mundo que arranca este miércoles en Alemania y Países Bajos, según informó la RFEBM.

La portera hispano-boliviana compartirá trabajo con Nicole Wiggins y Lucía Prades, las seleccionadas de inicio para el torneo por Ambros Martín, "para aportar seguridad y profundidad a una posición clave en un torneo siempre exigente", detalló la federación.