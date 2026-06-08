La portera Txell Font deja el Barça Femení este verano

Archivo - Txell Font of FC Barcelona warms up during the Spanish Cup, Copa de la Reina, football match Semifinal First Leg played between FC Badalona Women and FC Barcelona at Estadi Municipal de Badalona on March 12, 2026 in Badalona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portera española Txell Font no continuará en el Barça Femení y pondrá fin a su vinculación con la entidad blaugrana el próximo 30 de junio, cuando expira su contrato, según informó este lunes el club catalán.

La guardameta, integrante del Barça B y habitual en los entrenamientos del primer equipo durante la presente temporada, debutó con el conjunto dirigido por Pere Romeu en la última jornada de la Liga F Moeve, en la victoria ante el Madrid CFF (0-4).

Nacida en Tagamanent (Barcelona), Font llegó al fútbol base de la entidad blaugrana en la temporada 2016/17 y formó parte en 2021 de la primera generación de futbolistas residentes en La Masia.