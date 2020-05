El portero del Bournemouth Aaron Ramsdale, positivo por coronavirus

LONDRES, 26 May. (dpa/EP) -

El portero del Bournemouth Aaron Ramsdale ha confirmado este martes que ha dado positivo por coronavirus, aunque es asintomático, después de haber dado negativo en la primera prueba que le fue realizada.

"Definitivamente, es un shock. No he estado en contacto con nadie y ahora lo tengo. Cuando sabes que no lo has tenido -después del primer test-, que has estado siguiendo las normas y que solo has ido a la tienda, es aterrador al principio", aseguró Ramsdale, de 22 años, que se autoaislará durante siete días, al periódico The Sun.

Ocho personas de clubes de la Premier League ahora han dado positivo por corovirus después de una ronda de 1.744 pruebas. Los resultados de la última ronda de pruebas se publicarán el miércoles.

Los clubes de la Premier han estado entrenando sin contacto desde el 19 de mayo, pero votarán el miércoles cómo proceder ante un entrenamiento de contacto completo después de que se publicaran nuevas pautas gubernamentales este lunes.

El fútbol inglés ha sido suspendido desde el 13 de marzo debido al coronavirus, pero se espera que las nueve jornadas restantes de los partidos de la Premier League puedan reanudarse a finales de junio.